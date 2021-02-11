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消委驗31款果乾全高糖 最多100克含78.7克 迪士尼提子乾糖量高標示19倍 食安中心籲停售

【明報專訊】果乾的糖分不可忽視。消委會測試市面上31款預先包裝的果乾，發現全部樣本屬高糖，以提子乾類別的平均糖量最高，當中最高糖的提子乾是「迪士尼 California Raisins」，每100克含75.1克糖，且較標籤聲稱高19倍，食物安全中心呼籲停售。香港營養學會副主席張智良表示，吃77粒（約40克）迪士尼提子乾，糖量約相當於一罐汽水，要步行約34.3分鐘才可消耗其糖分提供的能量。

消委會測試了5款杏脯、5款藍莓乾、4款小紅莓乾、4款芒果乾、10款提子乾及3款士多啤梨乾，以每100克計算（下同），全部糖量多於15克，達食物安全中心對高糖的定義。綜觀6類水果乾所含平均糖分，以提子乾最高，達57.4克；杏脯糖含量最低，為35.8克。

夠證據或控迪士尼綠日堂

全部樣本中含糖量最高的為鯉魚門紹香園的士多啤梨乾，含78.7克，第二高糖的是迪士尼的California Raisins提子乾，含75.1克糖。

測試又發現，4款樣本實際糖含量與標示值相差超出《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限120%。其中迪士尼提子乾聲稱每100克只含3.7克糖，與消委會檢驗結果相距19倍。食物安全中心回覆稱，就檢測不合格的跟進樣本，已要求停售涉事批次產品等。根據食安中心網址，已分別公布迪士尼California Raisins及綠日堂濕芒果營養標籤不符規定，如有足夠證據會檢控。

14樣本驗出最少3種除害劑 4款達10

另外，消委會亦發現14款樣本檢出至少3種除害劑，當中4款檢出多達10種或以上的除害劑，其中包括馬莎的提子乾。

張智良表示，以迪士尼提子乾為例，若進食40克，約77粒，即已吸收約30克糖；一般汽水約每100毫升有8至9克糖，即以含糖量而言，一罐汽水與40克迪士尼提子乾相若。不過他提醒，汽水的糖為經提煉的游離糖，而是次消委會並未能檢測果乾所含糖分為天然糖分還是添加糖。他稱果糖同樣會增加肥胖風險，攝取太多果糖亦有可能導致脂肪肝惡化。

營養師：果乾脫水變輕易吃過量

張智良說，雖然乾果有纖維、鐵質等，對身體有好處，「唔會話佢因為高糖就覺得佢好evil（邪惡）」，但新鮮水果是最好的水果形式。他解釋，一來果乾被脫水，「抽到好輕，好容易食過量」，而處理果乾的過程例如日曬方式，會讓水果的維他命C被破壞，「所以果乾只可以間中代替新鮮水果」。

不少人會在乳酪加果乾，張智良說，在無糖乳酪加果乾好過吃水果味乳酪，但鮮果仍是較佳選擇。

消委會總幹事黃鳳嫺建議市民學懂查閱營養標籤，避開挑選含附加糖的果乾。水果的水分被抽乾後，果糖濃縮會令含糖比例上升，消委會引述衛生署的學生指引建議，若以果乾作小食，建議買無添加油、鹽和糖的果乾，並限量進食，例如一湯匙的提子乾或4件杏脯。

明報記者

（消委報告）

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