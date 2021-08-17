港安輸錯強心劑量 八旬翁亡 聖保祿同落錯藥量 衛署：兩院延誤通報

港安：病情無直接影響 護士已辭職

港安醫院表示，一名82歲男病人因腸胃出血入院，其後病情危殆，4月3日轉往深切治療部，接受密切醫學監察及多種藥物治療，進行其中一項藥物治療過程中，護士沒嚴格跟從醫生處方的用藥劑量，亦沒遵守醫院的用藥及其劑量雙重核對指引。院方稱，該病人屬長期病患，留院期間雖經密切監察及施救，終仍因病情惡化不治。院方續稱，經調查後，認為有關事件對病人身體狀况無直接影響，相信屬個別事件，涉事護士已於6月自行辭職。

另外，聖保祿醫院一名53歲男病人在2月4日接受錯誤劑量的強心/升壓藥物，院方至截稿前未有回覆。

衛生署表示，於4月分別接獲兩宗重要風險事件，署方審視院方提交的資料後，認為兩間醫院均有延誤向衛生署通報，除此之外，並無證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求，而導致兩宗事故。

學者：注強心藥需不停調校劑量

港大醫學院心臟科臨牀教授蕭頌華稱，強心/升壓藥物一般用於急救，或當病人血壓過低、供血不足，屬靜脈注射，是深切治療病房常用的藥物，由於藥物效用即時，注射時需不停調校劑量，如按照一般做法，醫生會先判斷病人所需維持的血壓水平，護士起初會先注射較低劑量，再按照病人血壓反應，慢慢增加或減少劑量，如劑量過高，有可能導致病人血壓過高、心律不正，但如劑量過低則沒效果。