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噴黑交通燈囚4月入勞教 官：從嚴處理

【明報專訊】前年8月5日「大三罷」，4男1女涉在荃灣噴黑交通燈，早前承認刑事損壞及沒有出示身分證共6罪，昨於西九龍裁判法院分別被判監4個月和入勞教中心，須賠償和罰款。辯方指出，交通燈遭塗污後仍可見燈光，且案發為深夜，對交通影響並不嚴重，裁判官黃士翔認為只是他們執行得不夠好，案件和反修例示威有關，他們為了表達訴求對公共秩序構成威脅，須從嚴處理。

官斥為表訴求威脅公共秩序

5名被告為自僱者劉佳妮（32歲）、無業陳祖澤（22歲）、汽車維修技工黃榮津（26歲）、科大畢業生冼迪（22歲）和侍應羅永恆（22歲）。開審前，劉和陳均承認一項刑事損壞罪，以及各一項沒有出示身分證罪。另3人各承認3項刑事損壞罪，5人原被控的無牌管有對講機罪及串謀刑事損壞罪獲撤回。

辯方求情指冼迪在科大機械工程學系一級榮譽畢業，現修讀博士和從事科研，望回饋社會。而劉佳妮和羅永恆分別想成為獸醫和消防員，但羅因本案無法實現夢想，已受教訓。辯方指陳祖澤已就另一案件被判入勞教中心，黃官按其建議判他就本案同入勞教中心。

黃官指被告在開審前一周才認罪，僅獲扣減刑期22.5%，因其背景減刑0.65個月，即另4名被告就刑事損壞罪被判囚4個月。被告分別須賠償296元和444元清潔費，就沒有出示身分證罰款700元。

男技工認堵路 判120小時社服令

另外，去年5月1日網民發起多區示威，持工程學位的男技工黃澤恩（27歲）在新蒲崗參與堵路，早前承認在公眾地方造成阻礙罪，昨九龍城裁判法院判處120小時社會服務令。

【案件編號：WKCC 3284/19、KCCC 2713/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑事損壞罪 交通燈 荃灣 反修例運動

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