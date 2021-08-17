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港聞二

補習教師劏房藏喉管炸彈囚4年

【明報專訊】警方去年1月在旺角一劏房搜出涉嫌喉管炸彈等，一名男補習教師早前承認一項管有爆炸品罪，昨在區域法院被判囚4年。法官謝沈智慧判刑時稱，沒有證據顯示涉案爆炸品用途，但引述案例時指出，除為非作歹並無其他用途。其住所位於繁忙地區，且有不少弱勢社群住在劏房，加上炸彈具不穩定性，與高度易燃物品一同放置，一旦引爆會造成嚴重傷亡。

官指嚴重：一旦引爆致傷亡

謝官判刑時引述辯方求情稱，被告黃棨騫（22歲）的求情信顯示他有悔意，在還押一年多已深切反省，家人及朋友的求情信亦指他心地善良及有責任心。

惟謝官稱案情嚴重，年紀輕非輕判理由。被告住所搜到多樣示威者常用裝備，包括頭盔、防毒面具、避彈衣等。考慮案發的時間性，認為被告很大機會在示威場合使用爆炸品，或會導致多人嚴重受傷，故以6年為量刑起點，認罪後扣減至4年。旁聽人士聞判刑後高叫「生日快樂！」、「撐住呀！」。

求情見悔意 認罪減刑兩年

被告與兩名人士於去年1月14日離開利民大廈後被警方截查。警方搜身時搜獲3條鎖匙及一部電話，並使用其中一把鎖匙進入該大廈的劏房搜查，發現懷疑草本形態大麻、懷疑喉管炸彈、大量火柴及火柴頭等。警方亦檢獲木炭、一罐丙酮、一樽酒精及含有辣椒粉的攪拌機，部分為易燃有機溶劑。被告被捕後保持緘默。

警方同日晚上疏散大廈居民引爆炸彈，炸彈的金屬管長20厘米、直徑約5厘米，引爆後更發現升降機金屬有損毁。專家稱，炸彈會產生熱力及碎片，爆炸時碎片可遠至50米，有潛在引致受傷及死亡的風險。

【案件編號：DCCC 13/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有爆炸品 炸彈 反修例運動

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