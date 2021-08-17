官媒上周促律師會「不搞政治」 鄭若驊：法律團體不應政治化

倡大灣區拓法律服務

香港律師會下周二（24日）改選理事，內地官媒《人民日報》上周五（13日）發表評論文章表示，香港律師會應「選擇搞專業不搞政治」。鄭若驊昨在網誌未有點名，但稱最近留意到社會有意見指法律團體並非政黨或政治組織，應保持專業而非政治化，她表示非常同意，指本港法律界應推廣法律服務，捍衛法治，讓專業歸專業，以回應業界和社會期望。

鄭若驊亦提到，早前到北京簽訂4份合作文件，加強兩地專業發展，指若法律業界希望有關優惠政策得以落實從而掌握良機，「他們除要自我圖強，認清方向，更必須專業和客觀地做好律師該做的事」；又稱，只要堅守「一國」原則，緊記《基本法》的初心等，她有信心普通法會繼續在港實行，而法律界在當中擔當重要角色，指「香港的發展不能再讓一些根本是反中亂港的人，通過意識形態或利用不同的平台滲透不利香港穩定發展的腐朽思想」。

鄭又說，粵港澳大灣區是國家的重大發展戰略，區內企業對法律及爭議解決服務的需求提高，香港作為國家唯一實行普通法的司法管轄區，應在大灣區發揮獨特優勢。