港大註冊日 屬會不得宣傳學生會 法律系新生：法治環境惡劣 擇善固執

一句口號顛覆政權 質疑公平否

包括法律系等多個學系的港大新生昨註冊入學，入讀社會科學及法學學士雙學位課程的鄭同學表示，近日涉國安法的裁決反映法庭面對很大政治壓力，她亦質疑一句口號被視為顛覆政權，是否公平公正，但她認為始終需要有人學習專業法律知識，日後是否入行亦要視乎屆時環境。

文院生：步步封殺學生會太強硬

自小對法律有興趣的新生Matthew想成為大律師，為受屈的人伸冤，法治狀况雖令人擔憂，仍會「擇善固執」，堅持自己的夢想及信念；入讀法律系的鄭小姐稱未必要處理有爭議的政治案件，仍冀以法律知識幫助性小眾及少數族裔，但她亦坦言，社會形勢不斷轉變，只能「見步行步」。

港大學生會評議會上月初動議「感激」七一刺警案疑犯梁健輝，校方最終宣布不承認學生會，新生註冊日亦由校方取代學生會負責統籌。文學院新生蔡同學稱，校方步步封殺，甚至不讓學生會成員進入校園，做法太強硬；入讀理學院的Vincent表示對校方失望，認為應給予更多緩衝空間，否則扼殺學生自由表達意見的權利。

另外，港大日前公布註冊日規章，規定屬會不得宣傳學生會及評議會。香港大學管弦樂團內務副主席梁同學表示，樂團原名「香港大學學生會管弦樂團」，而各屬會陸續與學生會劃清界線，「雖然無人指住支槍要改」，但上周亦決定刪去「學生會」三字。

現場所見有不少屬會宣傳物品保留「學生會」字眼，有屬會幹事會成員指，他理解只要沒有宣傳學生會仍然運作，則符合校方規定，但亦準備了紙張以便隨時蓋去橫額上的「學生會」字眼。他又稱可能是最後一年以學生會名義宣傳，「有得用就用住先」。