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撼故障客貨車 巴士司機遭尾門插斃 兩年第二宗 專家倡禁壞車揭起尾門

【明報專訊】一輛客貨車前晚因故障停在屯門公路支路近汀九橋慢線，司機揭開尾門取物件放車尾作提示，及後城巴駛至撼向客貨車，車長被插入的貨車尾門重創昏迷，送院搶救不治。事件與2019年西九龍公路2死17傷的意外相似，專家建議政府立例禁止壞車開尾門或升降板，並善用三角反光板減低意外機會。

事發於前晚11時55分，客貨車沿屯門公路往九龍方向行駛，至往汀九橋支路彎位時，因故障停在慢線，據稱司機亮起死火燈，並揭開尾門取出物件放路面提示其他車輛，但剛放下物件，一輛962B線城巴駛至猛烈撞向客貨車，貨車尾門貫穿巴士擋風玻璃插進駕駛座，63歲姓朱男車長重創，頭部嚴重受傷昏迷，由接報到場救護車送院，惟搶救後證實傷重不治。巴士上10多名乘客則沒有受傷。

警方籲目睹意外市民提供資料

警方事後將涉事路段全線封閉，車輛碎片散落一地，城巴擋風玻璃爆裂，破開一個大洞，車廂滿布碎片及血漬。意外後，客貨車被撞至掉頭停在路肩，車尾及揭開的尾門損毁，60歲姓曾男司機沒有受傷，事後在場協助警方了解意外經過。案件交由新界南總區交通意外特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外或有資料提供，致電3661 1300與調查員聯絡。

城巴發言人表示，姓朱車長為城巴團隊重要成員，對他不幸離世深感哀痛，向其家屬致深切哀悼與慰問，並將盡力提供協助，及向相關同事提供輔導支援。城巴會全力配合警方調查經過及成因。

專家倡善用反光三角板置車後方

香港汽車會會長李耀培建議立例禁止汽車在公路拋錨後打開尾門或尾板，因揭尾門或降尾板會失去泵把的緩衝效用，同時亦減低反光尾牌提示功能。李耀培提醒車輛在公路故障時，應盡量將車駛至影線區、路肩或避車處，所有人應在安全情况下離開車廂，站於以外約30米處或防撞欄外等候，亦可考慮將反光三角板置於車輛後方30至50米處。

2019年3月，一輛貨車因故障停在西九龍公路西隧管制範圍左二線，司機降低尾板卸貨過車，一輛967線城巴疑收掣不及直撼貨車尾，城巴司機腳部被貨車尾板鍘斷，當場死亡；貨車司機捲入巴士車底傷重不治。

相關字詞﹕揭尾門 客貨車 車長 城巴

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