鄧炳強評民陣教協解散：嚴格追究 不容藉此逃罪責

鄧炳強昨以「執法部門將嚴格執法，不容藉解散抹走刑責」為題發文回應教協與民陣解散一事，他重申「違法就是違法」，任何人或機構犯下的罪，不會因為解散辭任而消失，不意味可藉此逃避罪責，若任何人動輒能以解散或退場而逃避責任，法治將難以彰顯。他稱，執法部門必定全力調查危害國家安全的人及組織，不論組織是否已停運，一定會嚴格按照《港區國安法》及其他法例追究刑事責任，絕不容許違法組織及犯法者藉解散逍遙法外。

楊政賢：個體努力 公民社會不死

民陣前召集人楊政賢昨在港台《千禧年代》表示，港區國安法下充滿白色恐怖， 政府想殲滅異見敵人，形容很悲傷及令人沮喪，但想提醒市民在有民陣之前，公民社會及每個組織是靠不同團體及個人努力、為不公義發聲，只要個體努力堅守價值，「公民社會是不會死」。他強調，遊行集會是基本權利自由、有助政府了解民意，惟在高壓環境下要採用更靈活及創意方式。

葉國謙：非反中亂港可遊行

譚耀宗：不應帶其他政治目的

港區人大代表葉國謙在同一節目批評民陣為「反政府平台」，反中亂港組織在國安法實施後不會再有空間，民陣解散標誌着大型反中亂港遊行將成歷史。他強調遊行集會自由受《基本法》保護，只要遊行是表達訴求、非反中亂港便可。

多個公務員工會亦就民陣解散一事主動表態。政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會及香港特區政府公務人員聯會發表聯合聲明，支持警方嚴正執法，依法查辦民陣涉嫌違法罪行，又批評民陣組織及煽動反中亂港活動、危害國家和特區安全。

另外，全國人大常委會今起召開一連4日會議，人大常委譚耀宗昨稱，其中一項議程是審議有關全國性法律納入基本法附件三，很可能是《反外國制裁法》。對於民陣解散，他稱外界毋須擔心遊行自由收緊，只要獲批不反對通知書及保持和平仍可遊行，但不應利用遊行帶出其他政治目的或破壞社會。