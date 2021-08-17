港聞

港聞一

鄧炳強評民陣教協解散：嚴格追究 不容藉此逃罪責

【明報專訊】教協及民陣過去一周內先後解散，繼港澳辦及中聯辦等支持追究到底，保安局長鄧炳強昨日亦撰文回應事件，重申任何人或機構犯下罪行，不會因解散辭任而消失，亦不可藉此逃避罪責，執法部門必定全力調查。

鄧炳強昨以「執法部門將嚴格執法，不容藉解散抹走刑責」為題發文回應教協與民陣解散一事，他重申「違法就是違法」，任何人或機構犯下的罪，不會因為解散辭任而消失，不意味可藉此逃避罪責，若任何人動輒能以解散或退場而逃避責任，法治將難以彰顯。他稱，執法部門必定全力調查危害國家安全的人及組織，不論組織是否已停運，一定會嚴格按照《港區國安法》及其他法例追究刑事責任，絕不容許違法組織及犯法者藉解散逍遙法外。

楊政賢：個體努力 公民社會不死

民陣前召集人楊政賢昨在港台《千禧年代》表示，港區國安法下充滿白色恐怖， 政府想殲滅異見敵人，形容很悲傷及令人沮喪，但想提醒市民在有民陣之前，公民社會及每個組織是靠不同團體及個人努力、為不公義發聲，只要個體努力堅守價值，「公民社會是不會死」。他強調，遊行集會是基本權利自由、有助政府了解民意，惟在高壓環境下要採用更靈活及創意方式。

葉國謙：非反中亂港可遊行

譚耀宗：不應帶其他政治目的

港區人大代表葉國謙在同一節目批評民陣為「反政府平台」，反中亂港組織在國安法實施後不會再有空間，民陣解散標誌着大型反中亂港遊行將成歷史。他強調遊行集會自由受《基本法》保護，只要遊行是表達訴求、非反中亂港便可。

多個公務員工會亦就民陣解散一事主動表態。政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會及香港特區政府公務人員聯會發表聯合聲明，支持警方嚴正執法，依法查辦民陣涉嫌違法罪行，又批評民陣組織及煽動反中亂港活動、危害國家和特區安全。

另外，全國人大常委會今起召開一連4日會議，人大常委譚耀宗昨稱，其中一項議程是審議有關全國性法律納入基本法附件三，很可能是《反外國制裁法》。對於民陣解散，他稱外界毋須擔心遊行自由收緊，只要獲批不反對通知書及保持和平仍可遊行，但不應利用遊行帶出其他政治目的或破壞社會。

相關字詞﹕鄧炳強 解散 葉國謙 楊政賢 民陣

上 / 下一篇新聞

黃柳權下周來港 宣講十四五規劃 倘出席立會官式講座 將成京官首人
黃柳權下周來港 宣講十四五規劃 倘出席立會官式講座 將成京官首人
最快明年中動工 料2025竣 立會11.7億擴建大樓 租中信大廈過渡
最快明年中動工 料2025竣 立會11.7億擴建大樓 租中信大廈過渡
撼故障客貨車 巴士司機遭尾門插斃 兩年第二宗 專家倡禁壞車揭起尾門
撼故障客貨車 巴士司機遭尾門插斃 兩年第二宗 專家倡禁壞車揭起尾門
港大註冊日 屬會不得宣傳學生會 法律系新生：法治環境惡劣 擇善固執
港大註冊日 屬會不得宣傳學生會 法律系新生：法治環境惡劣 擇善固執
官媒上周促律師會「不搞政治」 鄭若驊：法律團體不應政治化
官媒上周促律師會「不搞政治」 鄭若驊：法律團體不應政治化
補習教師劏房藏喉管炸彈囚4年
補習教師劏房藏喉管炸彈囚4年
噴黑交通燈囚4月入勞教 官：從嚴處理
噴黑交通燈囚4月入勞教 官：從嚴處理
地盤監工否認集結 辯方質疑拉錯人
地盤監工否認集結 辯方質疑拉錯人
李宇軒陳梓華案 李運騰周四審理判刑
李宇軒陳梓華案 李運騰周四審理判刑
港安輸錯強心劑量 八旬翁亡 聖保祿同落錯藥量 衛署：兩院延誤通報
港安輸錯強心劑量 八旬翁亡 聖保祿同落錯藥量 衛署：兩院延誤通報
消委驗31款果乾全高糖 最多100克含78.7克 迪士尼提子乾糖量高標示19倍 食安中心籲停售
消委驗31款果乾全高糖 最多100克含78.7克 迪士尼提子乾糖量高標示19倍 食安中心籲停售
海外搬運投訴急升 有個案延誤兩月反遭追存倉費
海外搬運投訴急升 有個案延誤兩月反遭追存倉費
空姐墮網戀陷阱失630萬 警破串謀詐騙拘22人
空姐墮網戀陷阱失630萬 警破串謀詐騙拘22人
審91日亂過路脫罪尼婦 索償控方敗訴須付90萬
審91日亂過路脫罪尼婦 索償控方敗訴須付90萬
斬佔廁所兒老翁囚16月 官接納忍無可忍下犯案
斬佔廁所兒老翁囚16月 官接納忍無可忍下犯案
不滿舔匙再舀公用糖打鬥致命 食客稱自衛
不滿舔匙再舀公用糖打鬥致命 食客稱自衛
灑鹽殺蝸牛 26歲男涉殘酷對待動物被捕
灑鹽殺蝸牛 26歲男涉殘酷對待動物被捕
馬會系統維護工程 六合彩延期周四攪珠
馬會系統維護工程 六合彩延期周四攪珠
施政報告建言 自由黨倡教師強制打針
施政報告建言 自由黨倡教師強制打針
不設起始租金 議員批劏房例形同虛設
不設起始租金 議員批劏房例形同虛設
調查指膠餐具外賣佔半 環團促一併2025禁派
調查指膠餐具外賣佔半 環團促一併2025禁派
認迷姦女網友 已婚程式員囚5年
認迷姦女網友 已婚程式員囚5年
認劫表行 兩內地漢囚8年
認劫表行 兩內地漢囚8年
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】華記同珍惜群組李璧而割席 話上訴緊 投訴法官係「靠害」
【Emily】華記同珍惜群組李璧而割席 話上訴緊 投訴法官係「靠害」
【Emily】兩任天文台長對談 吸風台長難忘「山竹」來襲
【Emily】兩任天文台長對談 吸風台長難忘「山竹」來襲
【Emily】民建聯調查：六成半人贊成畀港人參軍
【Emily】民建聯調查：六成半人贊成畀港人參軍
【Emily】教區選委抽籤 潘焯鴻張俊勇唔中
【Emily】教區選委抽籤 潘焯鴻張俊勇唔中
【Emily】旅發局再推「賞你住」 酒店平500
【Emily】旅發局再推「賞你住」 酒店平500
【Emily】羊村黎雯齡獄中信：陷囹圄唔放棄思考
【Emily】羊村黎雯齡獄中信：陷囹圄唔放棄思考