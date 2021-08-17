最快明年中動工 料2025竣 立會11.7億擴建大樓 租中信大廈過渡

下周申撥款 餐廳活動室將擴

行管會早前決定，為應付第七屆立法會議員人數由70增加至90，而對額外辦公地方的需求，決定擴建立法會綜合大樓，在現址加建4層，以及在一樓三角區域加建10層；除增加會議場地、議員及秘書處的辦公設施外，立法會餐廳、給公眾參與活動的教育活動室及兒童學習室亦會加大。

梁君彥稱，施工期間立法會仍會於會期內繼續維持運作，在工程管理上會盡量減低對立法會運作的影響，尤其是產生噪音的工程，會安排在晚間、公眾假期及休會期間進行。至於過渡安排，他稱政府已租用了中信大廈3個樓層給立法會使用，包括秘書處職員、45名議員及他們的職員。

曾商用路署「貨櫃」 議員不同意

至於租用中信大廈3個樓層的租金，梁君彥稱立法會過往都試過在大樓以外的地方租樓層，根據立法會與政府的協議，立法會所用的地方，有關租金由政府與業主商討，以商業原則定價；根據以往協議，立法會會付1元象徵式租金予政府。

據了解，行管會曾討論在中信大廈後近演藝道、屬路政署的「貨櫃」辦公室，用作議員辦公地點，但有議員不同意；甚至討論過在現時的議員辦公室「劏開一半」予議員暫時辦公。消息稱，政府昨告知行管會中信大廈剛好有會計師樓遷出，故決定直接租用大廈3樓層的辦公室。另外，會議上亦有討論擴大餐廳範圍，有人提出開放立法會大樓1樓的宴會廳。