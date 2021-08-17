黃柳權下周來港 宣講十四五規劃 倘出席立會官式講座 將成京官首人

港府邀請 發改委人行代表同行

國務院港澳辦副主任黃柳權周日訪港，港府會安排數場宣講會，主題圍繞香港如何配合「十四五規劃」。據了解，今次南下的官員有10多人，包括發改委、科技部的司局級官員，以及人民銀行等機構代表。全國人大3月通過《十四五規劃綱要》，特首林鄭月娥將在10月發表《施政報告》，據知是次安排由港府邀請京官南下，並由中共最高領導層拍板委派官員來港。《十四五規劃綱要》提到，支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，以及在大灣區角色等，港府期望了解香港如何可配合國策，以及向中央爭取政策，加強香港在大灣區發展的角色。

議員：新政治形勢象徵

港區人大代表葉國謙表示，獲告知黃柳權周日會來港，講解國家十四五規劃；立法會秘書處回覆查詢稱，中央有關部門領導及國家智庫知名專家將於下周一（23日）到立法會向議員介紹國家規劃與香港的關係，並介紹國家「雙循環」建設總體考慮對香港發展蘊含的重大機遇，相信可從而助議員向特區政府提出意見，推動特區落實配合國家「十四五」規劃的政策，促進本港經濟民生發展。

劉兆佳料日後更多類似活動

據悉，黃柳權一行人於周一翌日早上與港府高層會面，下午赴立法會出席「國家『十四五』規劃講座」，若黃出席講座，將是首個京官到立法會出席官式宣講活動。有立法會議員透露，早前有專人向議員收集問題，預料黃柳權等官員屆時或會在講座上解答。該議員認為，黃若親自到立法會向議員講解，顯示他重視立法會，此形式令彼此交流更深入豐富；另有立法會議員表示，沒印象中央官員曾到立法會出席講座，是次京官以講座形式到訪立法會是新政治形勢象徵。

中聯辦前主任王志民於2018年4月曾應立法會主席梁君彥邀請出席立法會午餐會並致辭。劉兆佳表示，過往的立法會屬政治鬥爭之地，有「反對派」議員以衝擊場面製造事端，令中央官員難以與其他議員理性平和討論問題，即使出席也只如王志民該次一樣屬「禮節性交流」；現時立法會平和，即使立法會改選，部分「忠誠反對派」或取得議席，相信他們亦會實事求是，不會製造衝突以阻礙與中央官員交流，估計京官或中央機構代表日後或有更多機會到立法會作官式拜訪。

黃柳權下周二（24日）將於會展出席「十四五規劃」高峰論壇並致辭，發改委、科技部等官員與人民銀行代表等會演講及參與論壇；港府官員包括財政司長陳茂波、財庫局長許正宇、創科局長薛永恒會出席。京官代表下周三（25日）則會出席另一場宣講會，與香港青年及相關團體會面。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676