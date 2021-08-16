【Emily】數刑期度日 劉頴匡「坐咗一年」 扣除認罪表現良好 實還押5個幾月

佢批評，未審訊、連案情相關文件都未收到，就已經坐咗相當於量刑起點一整年嘅刑期，着實荒唐。佢話自己面對嘅幾單案總量刑起點大約十幾年，過咗「一年」都唔算係可喜可賀，只不過證明佢真係好無聊，要用刑期日子嚟玩數字遊戲，嘗試賦予每一日都好似好有意義。

批未審訊無案情文件已押「一年」

另外，社福界前議員邵家臻喺facebook上載因襲擊高院保安而入獄一個月嘅「王婆婆」（王鳳瑤）嘅獄中信，話自己初入獄時血壓飈升至200幾，需入住懲教所醫院逾兩星期，一直未能適應，直至轉往工場開工，遇到3個年輕美女手足，心情先好轉。

服刑中王婆婆：駁長條命共同進退

佢提到，一次喺指模房遇到正還押嘅袁嘉蔚，心情難以形容，唔知係悲、喜定愁，又話「我只為她打氣，就被阻止了」。王婆婆話，一定唔會放棄應該要做嘅事情，會盡力駁長條命同大家共同進退。