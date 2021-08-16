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2021年8月16日星期一
港聞二
港府擬全面限塑 涵雨傘膠袋棉花棒 環保署稱年內諮詢 環團盼定清晰時間表
推算每年雨季用1400萬個 指傘袋非必要 環團促立法禁派
搗偽造針紙及醫生紙集團 警拘3人 籲僱主掃描二維碼核實資料
寄樣本外傭偕僱主返港 化驗所稱不知外地採樣
上機始知檢測機構不受認可 港人滯西班牙
伊院引入中風保護裝置 微創心瓣手術併發症減
張達明：說青年認罪「師爺」 非律師會授權人員 難核實案底 倡與警協商
麥美娟倡維港填海鬆綁 核心區以外 賦權特首行會批准工程
如發現煽惑他人不投票投白票 白韞六：將要求網站刪言論
社協：女無家者面對性騷擾衝突更無助
留級生終成大學生 感激已故校長不棄
傑出安老員工不甘當齒輪：將院舍變長者「日間的家」
機場檢值2640萬K仔 司機提貨被捕
警拘逆行外賣大叔
回收麵包釀手工啤 減廚餘兼升級再造
4創辦人同為科大南亞裔學生
尊子漫畫
【Emily】數刑期度日 劉頴匡「坐咗一年」 扣除認罪表現良好 實還押5個幾月
【Emily】鄭泳舜包場 請劏房戶睇《神奇小子》
【Emily】智破犯罪集團 好市民獎得主親身「案件重演」
【Emily】子承父業做渠署 電氣督察闖出一片天
【Emily】羅致光：影響收入分配政策 好多局有份
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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