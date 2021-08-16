傑出安老員工不甘當齒輪：將院舍變長者「日間的家」

盼與長者做朋友 建長久關係

70歲的麥婆婆獨居將軍澳，每周定期到區內新開不足兩年的和悅會日間長者中心，與其他長者、義工玩遊戲。記者到訪當天，他們正玩新興的「芬蘭木棋」。去年疫情較嚴重時，不少長者社區服務暫停，腳痛及患柏金遜症的麥婆婆，難自行做家務，家中雜物堆積如山。當時成立中心的中心行政經理李湘微，透過社署轉介的名單得知麥婆婆情况，主動接觸對方安排家居清潔，繼而成為中心首個服務對象。

5年前剛退休的麥婆婆，現正就讀與中藥相關的文憑課程，她雖有輪候政府院舍、行動略有不便，但形容學習能力並沒問題，現時為「人生下半場的開始」。

32歲的李湘微，最近獲安老服務協會及職業發展服務處頒發前線傑出員工獎。她數年前在澳洲取得輔導心理學碩士學位後回港，曾在大型院舍做過數個月前台管理人員，但當時認為自己在院舍的角色有如齒輪，於是加入僅成立數年的和悅會，機構當時計劃在將軍澳區開辦長者日間中心，她便負責策劃及親身聯繫長者。

中心去年6月正式運作，除初時接觸的麥婆婆，現另有70多名長者均會定期前往中心，全是使用長者社區照顧服務券、正在中央輪候冊排隊的長者。

與其他長者日間中心相比，李更着重「家的感覺」，由設計、招聘以至照顧長者，全由她落手落腳負責。她認為，人口老化下院舍人手不足，居家安老將愈趨普及，而她作為在社區的安老服務從業員，除日常為長者提供家居清潔、送飯等支援外，亦希望中心成為長者「日間的家」，令長者老有所依。