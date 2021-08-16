留級生終成大學生 感激已故校長不棄

明報記者 魏綺婷

升中開學才一兩個月，漢民便逃學，原因是害怕逢周一中文背默。「連續炒了幾次，好驚默書」，今天漢民看來啼笑皆非的理由，是他當時天大的難題。曾漢民說，小學成績考首3名，升中後成績大跌，「不敢面對這樣差的自己，好自責」，於是便逃避不上學。在家坐困愁城，有時在牀上失控爆喊，其母不知何故便斷定是「鬼上身」，後來忍無可忍更召救護車，強行將他抬走送院。

缺課大半年的漢民終要留級。再讀中一時，他獲社工鼓勵，去青少年中心玩桌上遊戲建立社交，也嘗試走出困局，逐步返半日學，成績雖未見太大起色，校方亦允讓他升中二。漢民說，感激學校沒有放棄他，「好多人都擺了期望去我身上，我又不鍾意辜負其他人期望」，遂發憤讀書，成績由中一全級第123名（全級128人）躍進至中二排第21，又於高中任副首席領袖生。漢民將入讀中大會計系，出身清貧家庭的他說未來會努力讀書，「要有更高競爭力先可選擇、改善生活」。

DSE生招建昇，從沒料到自己與留級扯上關係。招建昇說，初中時不太讀書，中二期末時獲老師善意提醒，「那時班主任見我退步幾十名，提我要努力，否則『好危』，但我聽完就算」，如是者中三繼續無心向學，尤其一再逃避最弱的英文科，「默書得十幾分，連考試都不想溫習，生字都無背誦就去考」。心存僥倖的建昇，收到成績表時晴天霹靂，他被學校勒令重讀中三。

建昇不忿只因英文不達標便要留級，重讀那年不斷鑽牛角尖，「不想讀的科目，仍然是不想讀，成績愈來愈差」，臨學期完結，本已絕望的他，卻意外獲升中四機會。

建昇升中四 不再浪費時光：

最想向何滿添校長說多謝

建昇稱，知道自己不可再浪費機會，加上在中四專注讀感興趣的理科，如物理、數學延伸部分等，成績大躍進，試過考全班第一，終在DSE取得最佳5科28分，將升讀理大眼科視光學。建昇說，最想向已故前校長何滿添說聲「多謝」，「一開始他不讓我升班，不太喜歡他，但他之後給予肯定……如果當時無升班機會，都不知點算」。

同是DSE生的蔣應心，中五時身患重疾，獲當時同樣病重的何校長鼓勵，「本身還說了康復後一齊飲茶，可惜現在再無機會」，她又感謝現任校長陳世詠、各老師的常常慰問，贈她心意卡。

因病重讀 校長病中鼓勵

應心：約好康復飲茶 再無機會

應心因病重讀中五，至DSE備試期間仍要治療養病，她說，服藥後精神不太好，有時只想小睡5至10分鐘，卻不敵睡魔，一覺睡至凌晨，體力問題令她更珍惜溫習時間。獲港大社工系錄取的她說，希望盡己力回饋社會，「有能力的話，要盡力幫人」。

求學路遇阻礙，有人迷失或放棄，將升讀港大醫科的謝啟揚，形容讀書猶如給予自己一個自由，即使不少人中學時未必知自己日後想做什麼，但讀書讓人日後有更多選擇，勉勵他人無論如何也要堅持多讀書。