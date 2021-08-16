社協：女無家者面對性騷擾衝突更無助

被迫與男友分宿 寧露宿街頭

社協由去年10月至今年3月，訪問15個女性無家者個案，發現八成女性無家者有不同程度的情緒支援需要，三分一有依附傾向。患有精神分裂的阿潔需服用精神藥物，服藥後會精神渙散，非常依賴男友照顧及提醒她服藥。

阿潔於去年4月起與男友在公園露宿，其間曾短暫住過非牟利機構提供的宿舍，惟須男女分宿，亦要與宿友「大通鋪」同住，欠私隱，牀褥破爛且有木蝨，她曾遭室友盜竊財物且無從追究，而沒男友照顧亦令她缺乏安全感，因此寧願與男友一同露宿。她與男友今年6月起租住劏房，暫不用露宿。

6年間輾轉多次露宿的陳女士現獲機構協助租住賓館。她表示，女性無家者在街上不時受性騷擾甚至非禮，遇衝突時自衛能力亦較男性低；她曾居住的宿舍需數十人同住，曾有蝨患，且不少人情緒不穩，易生摩擦。

不少遭性擾騷受感情傷害 倡女團隊支援

社協社區組織幹事薛錦屏稱，女性相對需要安全感及私隱，冀政府提供雙人或單獨宿位；而不少女性無家者曾遭性擾騷甚至性侵，或曾遭另一半情感上的傷害，冀政府聘用全女性的專業團隊，支援女性無家者精神需要。