如發現煽惑他人不投票投白票 白韞六：將要求網站刪言論

形容講反話是「灰色地帶」

修訂選舉制度後，新增不少團體選民，部分沒有選舉經驗。白韞六昨日表示，已經主動聯繫絕大部分新增選民，拜訪他們並安排講座解釋選舉法例及注意事項，亦透過海報、電視廣告等加強宣傳。對於如何調查涉及煽惑他人投白票的網上言論，他說廉署會要求涉事言論下架，進入選舉期會調派更多人手調查。

回應對廉署批評：「不想成政治工具」

歌手黃耀明本月初被廉署起訴涉舞弊行為，被問為何事隔3年才起訴，白韞六表示不評論個別案件，但說一般而言，廉署調查後將證據交給律政司，律政司或有跟進問題，過程「來來回回」，案件所需時間各有不同，呼籲公衆不要猜測。他強調廉署無政治傾向，調查不會考慮涉事者身分地位，對於近期外界因某些案件而批評廉署，他批評「指我們不再獨立，又或是指我們是否做了誰人的打手」說法偏頗，「（廉署）不想成為任何人打擊對手的政治工具」。

特首林鄭月娥表明不會修訂《防止賄賂條例》將第3及第8條適用範圍擴大至特首，白韞六表示，特首並非「無王管」，該條例的部分條文仍然適用於特首，廉署會按照既定程序處理涉及特首的投訴。