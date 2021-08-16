麥美娟倡維港填海鬆綁 核心區以外 賦權特首行會批准工程

發展局：理解意願 將仔細研究

發展局回覆，目前《保護海港條例》非完全禁止在維港進行填海工程，而是要求工程須符合「凌駕性的公眾需要」情况下進行。當局稱，雖然《條例》近年並沒窒礙政府工務工程，但理解議員提出私人草案是出於良好意願、放眼未來，收到草案時會仔細研究。

麥美娟表示，理解《保護海港條例》原意是限制填海造地，免維港因填海變得愈來愈窄，但條文限制較當初訂立「更廣更深」，規限範圍由維港核心區擴展至東至油塘、西至青衣一帶整個海港，差不多限制一切善用海港可能。

稱啟德建橋受限 未能善用海港

她舉例指，政府曾研究在啟德舊機場跑道末端興建行人天橋，橫跨觀塘避風塘連接至觀塘一帶，以方便市民來往，但因該處位於《條例》內，不單不能興建固定橋樑，連開合橋、浮橋等亦不能，只要覆蓋到海面也有違反《條例》的可能。

麥美娟建議的「中央海港範圍」，東面以北角為界，西面以西隧為界（見圖），在該範圍內維持不准填海的規定，以保護維港核心區域；並賦權予行政長官會同行政會議，在「中央海港範圍」以外，可因應任何類別的公共用途而填海，但有關工程仍需依足城規及環評程序。她相信有效把關之下，修例後可「拆牆鬆綁」，有助提供更多土地作多元化用途，亦可更善用海濱用地。

海濱委：不能無限制 令維港愈填愈窄

海濱事務委員會主席吳永順表示，維港是本港重要的天然資產，當時《條例》訂立得很嚴謹，形容有好處及壞處，好處是多年來都能夠保護維港，壞處是《條例》儼如一個「緊箍咒」，對部分公共設施或善用海濱的建議，都不易通過。

他認為《條例》細節有改善空間，例如可按「比例原則」，以最少的填海，幫助海濱發展及讓公眾可以享用，但不能無限制地填海，否則只會再出現《條例》生效前的情况，「不能令維港愈填愈窄」。

明報記者