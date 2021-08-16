張達明：說青年認罪「師爺」 非律師會授權人員 難核實案底 倡與警協商

入法院羈留室見當事人 有大律師陪同

張達明昨日於facebook發帖文，透露該名「師爺」當時只是一所律師行聘用的職員，並不是「授權人員」。按他理解，該「師爺」到法院的羈留室探訪是有大律師陪同，該處亦較懲教署管轄的院所寬鬆，而後者只限大律師、律師、見習律師/大律師、或律師會的「授權人員」進入。

張達明認為，《法律執業者條例》規定律師樓不能在沒有律師會書面許可下，「僱用或支付酬金予據他所知是裁定犯了涉及不誠實的刑事罪行的人」，但沒有實質有效執行機制以核實該人有否涉刑事罪行，例如有關人士並非在任職律師樓期間觸犯刑事案件，他只要聲稱過往沒有案底，律師樓便沒法核實。張建議，律師會有需要與警方商討安排協助核實。

有律師表示，即使律師樓的「授權人員」，如要會見被羈留者，亦須取得律師會許可，律師會亦會查核律師樓有否聘用有案底人士，如核實亦會向律師樓發出提醒；同時，亦有大律師指，到裁判處層級的法院會見羈留者，「一般都是出示律師卡片、身分證」；但於區域法院或高等法院則須獲律師會認可的「授權人員」才可會見。

律師會：僱用執業名單人士須會方許可

律師會回覆表示，陳強利是涉案文員，並非律師會授權文員。律師會定期透過會員通告，發布適用於《法律執業者條例》的名單，提醒各會員在僱用或支付酬金予名單中的任何人士之前，須先取得律師會的許可，該會亦提醒律師行應向準應徵者查詢其過往紀錄，以確保符合規定。

律師會又表示，如發現任何律師違反上述條例，會按照既定程序調查，如有需要會轉介至律師紀律審裁組召集人展開紀律聆訊。