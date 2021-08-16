伊院引入中風保護裝置 微創心瓣手術併發症減

伊院11年間不斷改良手術，包括5年前引入中風保護裝置，即於手術期間在血管加裝類似筲箕篩走雜物，結果將中風率由逾2%減至0.6%；並調校落人工心瓣的精準位置，將術後需裝起搏器的比率由12.7%減至過去一年多的4%。

頸主動脈加裝「小筲箕」

阻雜物進入腦血管

伊利沙伯醫院內科（心臟科）顧問醫生及心臟科主管李耿淵說，約4%至5%的80歲以上長者有主動脈心瓣狹窄問題，主要因退化鈣化令心瓣收窄，影響心臟供血到身體各部分，會出現氣喘、昏厥、心絞痛等，出現病徵後平均僅能存活兩三年，手術置換心瓣是唯一治療方法，全港每年就有約100至200宗需接受手術的新症，但逾80歲病人做開胸手術風險高，約三分一人評估為不適合，過往只能靠服藥減輕病徵。

2010年12月已屆77歲的陳伯持續氣喘求醫，發現嚴重主動脈心瓣狹窄及左心室功能受損，但他患高血壓、高血脂、痛風且高齡，開胸換心瓣風險高，經評估後，他成為全港第二名接受「導管主動脈瓣植入術（TAVI）」的病人，屬微創手術免開胸骨。陳伯說，出院後幾天已可運動，11年過去，心臟狀況良好，不再氣喘，現屆87歲的他，於新冠疫情前時常游泳，又常跟家人到台灣、泰國等地外遊。

微創免開胸 減長者手術風險

伊院於2010年12月在香港引入TAVI，利用導管經股動脈將人工心瓣放入心臟取代原來有問題的心瓣，至今已為258人施手術，成功率99.6%。傳統開胸置入人工心瓣的傷口逾10厘米，術後一年胸骨才完全癒合，TAVI傷口僅4至5毫米，幾日間可癒合，術後住院由逾一周減至最短術後翌日可出院。伊利沙伯醫院內科（心臟科）副顧問醫生徐城烽說，有病人上午完成TAVI，晚上已可自行吃晚餐。

接受TAVI後中風率逾2%，因換心瓣時原有心瓣鈣化等的物質可脫落並經血液流走，若塞腦血管可致中風。徐城烽說，伊院2016年引入中風保護裝置，即在置換心瓣前先在頸主動脈放入如小筲箕般的裝置，過濾脫落的雜質免流向腦部，並於術後移除該裝置，結果將中風率大減至0.6%。

落瓣位置更準 術後毋須起搏器

TAVI另一已知併發症是換心瓣可能壓住心臟傳導系統影響心律，約12.7%病人術後需裝起搏器，例如本身有心跳偏慢的陳伯，手術或加劇了有關問題，故需裝起搏器。伊院去年下半年起調校更精準的人工心瓣放置位置，至今為30人施手術未有人需裝起搏器，過去一年多裝起搏器率大減至4%。徐城烽指，10年間TAVI由需全身麻醉改為局部或監察麻醉，也毋須再用食道超聲波等，手術所需的醫護由10年前的10多名醫生，減至兩三名，手術時間由約3小時縮至1小時內。

目前約有三分一嚴重主動脈心瓣狹窄病人用TAVI治療，其餘沿用開胸術。李耿淵解釋，雖據伊院經驗，TAVI置入的心瓣能用逾10年，但長遠數據較少，目前低風險的年輕病人會按國際做法沿用開胸術。