寄樣本外傭偕僱主返港 化驗所稱不知外地採樣

栢立：由私家診所轉介難證來源

本港昨新增一宗輸入個案，患者沒接種疫苗，由墨西哥抵港，並驗出L452R變異病毒株；初步確診少於5宗。此外，消息指日前確診外傭的病毒數值（CT value）原本為16.5，至昨升至約25，即體內病毒量下降；她入院後亦驗出IgG抗體。

政府發言人昨表示，外傭與僱主及僱主女兒在8月1日一同返港，同住家人已列為密切接觸者。政府另透露，外傭於7月27日在美國化驗所抽取血液樣本並送往香港，由栢立檢測，驗出抗體陽性。

被問到與外傭回港兩人有否寄血液回港，以及是否掌握目前多少獲縮短檢疫期的人並非在港採樣，政府截稿前沒回應。至於會否追究外傭、涉事化驗所等，政府發言人重申食衛局已提醒所有認可化驗所，不能接受從香港以外取樣，專題網站已更新。當局正跟進個案，不排除採取其他行動。

批當局資訊不清 業界不清楚要求

栢立醫學化驗所負責人稱，外傭樣本並非由外國直接寄到化驗所，而是從本港私家診所收到，當時已按程序核對轉介信資料。負責人指化驗所不知樣本由美國寄港，平時亦不會向醫生查詢每個樣本來源。負責人續指，政府網頁資訊不夠清晰，業界不太清楚當局要求，至上周五（13日）接獲政府電郵，當局提醒化驗所只能接受本地採樣，相信可避免同類事件。

家庭醫生林永和表示，自6月底至今，他曾為10至20人抽血及轉介化驗所驗抗體，外國寄出的樣本不會受理，因難證明來源。

明報記者

（新冠疫情）