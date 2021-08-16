搗偽造針紙及醫生紙集團 警拘3人 籲僱主掃描二維碼核實資料

涉越裔母子及冲印店負責人

被捕的48歲越南裔女子報稱為清潔工，暫被控一項偽造文書、一項管有虛假文書、一項管有偽造身分證及一項管有他人身分證罪，41歲冲印店女負責人暫被控一項偽造文書罪，案件今早在九龍城裁判法院提堂。另外，越南裔女子的14歲兒子已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

油尖警區重案組第3隊主管、高級督察陳嘉寶表示，警方早前根據線報，經深入調查後，鎖定由越南裔女子為首、活躍於西九龍區的偽造針紙、假證集團。探員上周五於九龍灣麗晶花園附近埋伏，至傍晚發現越南裔女子帶同兒子出現，將現金及文件交予商場冲印店女負責人，探員於兩人準備離開時，即上前展示身分，並截停調查。

另檢假身分證 或連同針紙售黑工

警方即場檢獲11張假針紙、3張因健康理由不適合接種疫苗假醫生紙、21張偽造新冠病毒核酸檢測報告、45組假針紙電子檔案，警方遂以偽造文書拘捕3人，店舖亦正列印虛假文件。越南裔女子其後由探員押至灣仔寓所搜查，再檢一張假針紙、兩張偽造身分證及一張他人身分證。初步調查相信主腦將資料及每份150元製作費交予店舖，主腦再將製成假針紙以約600元出售作求職用途，可能連同假身分證一同出售。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

紙質難辨真偽 需掃二維碼

陳嘉寶續指，真假針紙紙質分別不大，一般人難以從表面分辨，呼籲僱主或市民使用政府推出的流動應用程式「驗證二維碼掃描器」及「安心出行」，核實針紙二維碼所載的個人資料與疫苗接種紀錄。