推算每年雨季用1400萬個 指傘袋非必要 環團促立法禁派

產業署管理物業今年已停派

綠領行動是本港少數關注濫用雨傘膠袋問題的團體，何漢威形容組織一直「單打獨鬥、逆水行舟」，不少物管公司支持，「有些公司說預算不多，於是自行製造除水器，將毛巾貼在木板上，亦可做到除水效果」。

綠領行動2018年揭發康文署與政府管轄的場地濫派雨傘膠袋，批評政府帶頭成為「大嘥鬼」；何漢威說，康文署2019年已停止派發雨傘膠袋；今年6月，政府產業署回覆綠領行動，稱該署現時管理的所有物業均沒有派發，認為努力沒有白費。

何漢威稱，雨傘膠袋佔據堆填區空間不多，但這類膠袋本身並非必需品，認為應在源頭減廢。環保署上月回覆綠領行動稱，今年6月更新總務通告《推行環保和減少廢物措施》，要求各決策局及部門避免使用及派發雨傘膠袋，並試用其他措施保持地面乾爽，例如使用雨傘除水機、傘架、地板清洗烘乾機或地氈等。

環保署未列雨傘膠袋等棄置量

除了雨傘膠袋，本港酒店提供的旅行裝用品容器亦使用大量塑膠。翻查資料，信和集團2018年啟動「減塑行動」，承諾以2017年為基數，於2022年減少單次使用的塑膠量50%；另外該集團旗下酒店停止提供膠樽裝水，改為在酒店內設置智能過濾添水站。洲際酒店集團（IHG）2019年8月宣布，停止在旗下酒店提供細樽裝梘液及洗頭水。

環保署《固體廢物監察報告》顯示，2019年每日棄置堆填區的塑膠廢物有2320公噸，約一半納入「其他」類別，環保署未在報告列出雨傘膠袋、棉花棒等即棄塑膠重量，不過英國政府曾調查，當地2019年棄置18億支膠柄棉花棒，當中一成被丟到馬桶冲走，流入大海。