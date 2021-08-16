港府擬全面限塑 涵雨傘膠袋棉花棒 環保署稱年內諮詢 環團盼定清晰時間表

明報記者 馬耀森 何宛兒

環保署發言人稱，政府一直推廣「走塑」鼓勵源頭減廢，環保署現進行「管制即棄膠餐具」公眾諮詢，認為是時候更進一步，制訂長遠計劃全面管制即棄塑膠。環保署稱，已委託可持續發展委員會展開公眾參與，收集大眾對管制方式、範疇、緩急次序和時間表的意見；公眾參與的籌備工作正在進行，詳情稍後公布。

政府盼源頭限制進口

林正財：業界憂貨源成本等

可持續發展委員會主席、行會成員林正財接受查詢時表示，本港力爭2050年實現碳中和，此減碳目標是可持續發展委員會會做的工作，他稱政府今年內會就規管即棄塑膠用品提出諮詢文件。他舉例，目標包括酒店旅行裝淋浴用品容器、棉花棒、牙線棒的塑膠部分等。他形容很多即棄用品也有塑膠成分，大樽裝淋浴用品因不是一次即棄，未必會規管。他透露，當局希望從源頭入手規管，即限制產品進入香港市場，正透過生產力局草擬諮詢文件，目前與酒店業、回收業和餐飲等業界做焦點小組。林正財表示，明白措施可能影響業界，故先向業界溝通了解憂慮。林正財親自參加焦點小組，業界反映關心貨源、成本和有否替代品的問題。

有參與焦點小組的環團引述與會環保署官員稱，今屆政府收集公眾意見後，最快下屆政府才有機會提出立法。官員列出多種即棄塑膠，包括食物包裝袋、酒店旅行裝淋浴用品膠樽、商場派發的傘袋、速遞包裝膠紙、發泡膠，以及棉花棒、氣球棒、牙線棒等，紙包飲品盒附送的塑膠飲管亦榜上有名。

餐飲業憂替代品增營運成本

環團引述會上有業界要求建立資訊平台，為業界和消費者提供有用資訊，例如替代品及物料標準等。香港餐飲聯業協會會長黃家和關注，替代品價格可能較塑膠餐具高出數倍，增加營運成本。

環境局早前公布的《香港資源循環藍圖2035》指出，塑膠價格相對便宜、質輕耐用，惟殘留環境極久，分解為微塑膠會影響海洋生態，並進入食物鏈。《藍圖》稱本港要探討加強政策方向，包括推動源頭走塑，「逐步規管單次使用塑膠」。

綠惜地球倡設個別行業用膠上限

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，近年各地陸續推行走塑措施，香港亦應緊隨國際步伐，否則「好失禮」，如立法規管應為每種產品製訂標準，以免實施時混亂。朱漢強倡為個別行業設定使用塑膠上限，他說以往推動月餅盒包裝運動，由最初每盒月餅平均使用約20件塑膠包裝及餐具，到後來減少約一半，認為可行；他又稱近年網購愈來愈普遍，若不規管包裝塑料，會削弱走塑效果。

綠領行動總幹事何漢威稱，世界各地陸續立法管制，本港仍未諮詢公眾是較遲，期望港府稍後推出諮詢文件，應提出清晰的目標和時間表，以示走塑決心。

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