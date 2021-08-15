安老業稱缺人手瀕爆煲 倡專業化容津院輸外勞

疫下不少護士轉職檢測接種

調查指私營安老院逾6000空缺

陳志育說，疫下院舍限制探訪，工作量百上加斤，有員工憂感染風險而離職，不少護士轉職至較高薪的檢測或疫苗接種中心，令前線或專業職系人手短缺「雪上加霜」，而縱使許多人失業，亦未轉投院舍。協會去年5月以問卷調查私營安老院，發現逾6000個空缺，空缺率約25%，料現已惡化，不少院舍因人手不足，編更有困難。

人手短缺面臨其他危機，陳志育說除人口老化令安老需求倍增，移民潮亦將令服務量意想不到地增加。有長者因家人移民而無人照顧，他說暫未見長者入住院舍數字大增，但據1997年回歸時的經驗，相信這次移民潮引發安老及社區照顧需求未來將浮現。

入行流失高 530學員僅302留行內

陳志育稱政府9年前推行安老業資歷架構，惟未能發揮應有作用，青年護理服務啟航計劃雖吸引部分年輕人入行，但流失率高。他引述社署數字稱，該計劃2015年招收1158名學員，至今年6月530人畢業，僅302人留在行內，佔招收人數26%。

陳志育認為需推動行業專業化，設晉升階梯，讓年輕人看到前景。他說政府將社工、護士、職業治療師等視為專業職系，但不包括護理員、保健員等基層職位，建議增設安老業專業職系，涵蓋長者健康護理、復康服務及個案管理工作。他舉例，須向社署註冊的保健員有護理知識，但學歷未及護士，可在兩者之間設新職位，讓保健員晉升。他另建議增設「先入職，後培訓」計劃。

倡增安老專業職系 建晉升階梯

現時政府只准私院申請輸入外勞，陳志育說2019年資助機構前線照顧員空缺近兩成，應放寬讓津助院舍輸入外勞，紓緩人手壓力，探討從菲律賓等東南亞國家聘請專業人士任護理員。

政府擬修例提升院舍法定人手等要求，陳志育認同需改善服務質素，惟以目前人手，看不到有何條件修例，促政府先解決人力問題，「唔通你逼啲人（業界）墮入法網？」

陳志育說曾掙扎應否讓社會看到安老業負面一面，但若業界與社會都不正視人手短缺問題，「這個行業就無希望」。施政報告10月揭盅，他期望特首林鄭月娥提出解決問題的人力資源政策，有前贍規劃，「畀業界有新出路」。

明報記者 陳柔雅