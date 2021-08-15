恐將「高買低賣」 韋志成：檢討7年樓齡收購價

全面檢討社區更新方法 解決維修問題

韋志成在港台節目表示，市建局愈來愈大可能面臨「高買低賣」，即以高價收購舊樓，重建後低價賣出。他解釋，若與私人發展商合作重建，對方預計樓市將下跌，招標價便較低，但他承認過往「高買低賣」情况不多，但隨着樓價升至現時水平，風險開始變大。問到現時重建成本主要來自收購開支，若不檢討現時7年樓齡規範，財政上是否難以持續，韋志成認同，並說有關規範早在市建局成立前，由政府與立法會訂立，未經大型諮詢，他認為社區更新的方法應全面檢討。

但他指出，單是改變7年樓齡規範無法解決問題，他認為社區更新有根本問題，其中業主應負責維修保養，以延長物業壽命，另一問題是補償方案，「現時只要有能力購買第一層物業的市民，便不需要擔心換樓，因為單位住舊了，有市建局補償換新樓，這是否社會接受的方案？」他認為，若社會接受，則要考慮如何應付日後補償金額的問題。

市建局本月初提出以呎價1.98萬元收購九龍城盛德街／馬頭涌道公務員建屋合作社重建項目，涉及154個單位。韋志成稱，約四分之一住戶已補地價或已轉手，至於未補地價住戶，市建局建議補地價劃一為每呎2661元，差額由市建局支付，他說，住戶沒有物業業權，需經當局取得業權，補地價後才可轉讓，指當局做了很多工夫，住戶仍獲得每呎1.7萬多元，認為相當合理。

麥美娟：按現模式會高買高賣 無需要改規範

市建局前非執董、立法會議員麥美娟認為，若市建局維持現時與私人發展商的合作模式，「高買高賣」的情况仍會存在，改變7年樓齡規範並無需要，除非市建重建後項目是資助房屋。至於發展商會否因看淡樓市而以低價入標，再以低價賣樓，她認為要視乎政府整體土地政策，會否令社會以至發展商都認為樓市不會狂升。