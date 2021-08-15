深水埗屋邨入樽機長滿 多長者攜數十樽掙回贈

稱一樽2至5毫較合理

現時深水埗有4部入樽機，記者日前到南昌薈商場地下入樽機，發現不少長者拿着一袋袋膠樽放入，部分更以手拉車盛載逾百個膠樽，逐一放入機內。由於每次入樽上限30個，有長者隨身攜帶三四張八達通，掙取每次最高3元回贈。

居於深水埗的張婆婆表示，每日會撿拾約30個膠樽掙取3元，她說每周會有十多元額外收入，會用來買水果，「生果金咁少，買生果都唔夠，幫補吓都好」，又說每膠樽回贈0.1元太少，認為加至0.2至0.5元較合理，但她說回贈金額不應太高，如每個回贈1元會造成競爭，「到時條街應該唔會有膠樽執」。

一街之隔 兩商場回收量差一倍

環境局長黃錦星今年6月書面回覆立法會議員提問稱，該60部入樽機今年5月份回收數量每日由2900個（淺水灣影灣園商場）至5.3萬個（九龍灣德福廣場），平均每次使用入樽機收集到的膠樽量由2.8個（政府總部，不開放予公眾使用）到16個（香港仔運動場），數量甚為參差。當中深水埗南昌薈入樽機5月回收3.6萬個膠樽，排在第10；一街之隔的V Walk回收量1.68萬個，僅及南昌薈46.7%，顯示入樽機擺放位置與回收量有一定關係。

（城市保育）