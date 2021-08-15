60入樽機日收近3萬樽 明年擬倍增 生產者責任計劃最快2025推

明報記者 馬耀森

7個月共收610萬樽 相等港1.3日棄置量

環保署表示，該60部入樽機回贈金額均為每個膠樽0.1元，市民透過電子支付平台領取及捐贈給指定慈善機構的回贈金額涉及約61萬元。以60部入樽機今年截至8月1日收集610萬個膠樽推算，平均每部入樽機每日回收約480個膠樽。

該署正就下一階段計劃招標，預期明年上半年推出，入樽機數目會增至120。被問到會否試驗其他回贈金額，環保署稱會參考第一期計劃運作經驗再決定。有參與投標的承辦商引述環保署表示，由於公眾諮詢期間收到的意見對回贈金額存分歧，該署考慮部分入樽機回贈不同金額，目前未有定案；另又會為新一批入樽機加入儲分系統，市民除投入膠樽兌換現金，亦可透過環保署自行研發的綠綠賞積分卡獲取積分，於各區「綠在區區」兌換禮品。

擬不同機回贈不同金額 可儲分換禮品

至於塑膠飲料容器生產者責任計劃，環保署稱已於今年2月22日至5月21日做公眾諮詢。環保署正整理收集到的意見書，並會考慮有關意見以準備下一階段工作，預期最早明年將條例草案提交立法會審議。視乎立法和相關準備工作的進度，預期最早2025年推行有關計劃。

綠惜地球：公眾較多揀回贈0.1及1元

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，該組織曾分析政府在公眾諮詢收回的4700多份意見書，包括統計透過環團網頁向政府提交的意見，發現意見兩極，粗略估計最多人選擇每個膠樽回贈0.1元及1元，認為明年新加入的入樽機應提供不同金額，以測試市民接受程度。朱漢強建議最少有一半入樽機的回贈金額高於0.1元，以及派出職員於現場調查 ，了解公眾背景及回收動機等，令收集到的數據更有參考價值，為未來落實徵費計劃的回贈金額提供依據。

政府2至5月就徵費計劃展開3個月的公眾諮詢，有傳媒報道引述環保署首席環境保護主任（廢物策略發展）蕭智慧於3月公眾諮詢會表示，2019年本港每日平均棄置121公噸PET膠樽，約等於484萬個，估計未來推行徵費計劃時，全港需設置約1200個退還點才能吸納所有膠樽。

（城市保育）