曾國衞：要「優質民主」非激烈競爭

資格審查委員會月底將公布提名有效否，本身為資審委成員的曾國衞稱如遇可疑情况、需進一步審查，會轉交維護國家安全委員會、由警方國安處徹查，但不便透露已轉介否。《大公報》則引述他稱，立法會議員及特首均由同一選委會選出，有助雙方日後持共同政治理念，將來行政、立法關係更融洽。

民主黨批荒謬 質疑中間派亦難入閘

民主黨袁海文形容曾國衞言論荒謬，稱傳統智慧亦是「有競爭才有進步」，但選委會選舉可見各方已協調，競爭亦只是「15人爭14席」，形容為「清一色的意志」，只有小圈子聲音，並質疑淺藍、中間派有多少人可參與。他並稱立法會40席由選委產生下，亦失去很多民選成分，大削監察功能。中大政治及行政學系副教授馬嶽稱，選委會選舉本身為確保「愛國者治港」，控制程度甚高，並非不同政見競爭，「定要稱這是民主也沒有辦法」。