師爺涉游說還押者認罪案 法律界：「授權文員」毋須更新案底成漏洞

律師會：律師行有責查詢員工紀錄

多個傳媒引消息稱，師爺中文名為「陳強利」，涉強姦、搶劫等多項案底，其卡片顯示職位是「鄭焯謙律師行」刑事支援組主管。鄭焯謙律師行前晚發聲明否認聘用「陳強利」或「Paul Chan」。

卡片寫「鄭焯謙律師行」 該行否認聘

根據上訴庭的判辭，青年馬家健被捕後押送至法院羈留室，2017年1月27日首次見律師張曉惠、「師爺」Paul Chan和另一名律師行文員；同年3月2及3日亦曾經會見Paul Chan，其間Paul Chan涉游說馬認罪。

法律界人士表示，只有大律師、律師及獲律師會授權文員才可進入法院羈留室見被告，親友並不能進入，懲教署職員會檢查進入者是否在授權文員名單，而律師會視乎經驗及案底紀錄批核授權文員；以他了解Paul Chan在2017年相關時段是授權文員。

該人續說，此事顯示授權文員機制有漏洞，師爺可能多年前獲律師會確認為「授權文員」，但「師爺」不需定期向律師會更新案底紀錄，導致多年間屢犯案亦未被取消授權。

懲教：須出示律行授權書始可探

彭韻僖昨回覆稱，有需要時會按既定程序跟進事件，現階段不評論；而「陳強利」現時不是律師會授權文員。本報再追問「陳強利」2017年是否授權文員，截稿前未有回覆。懲教署回覆稱不評論個別個案，獲授權律師行文員必須出示其所屬律師事務所正式授權書，才可法律探訪在囚者。