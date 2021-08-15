公屋傳臭味揭男女倒斃數日 警查吸毒習慣

昨早11時許，警方接獲保安報案稱小西灣邨瑞明樓一高層單位傳出臭味。警員及消防到場調查，破門進入單位後，發現一男一女倒臥屋內，兩人均當場證實死亡，警方封鎖現場調查，登門蒐證，並檢走一批證物。兩名死者遺體昨晚由仵工舁走。

男戶主行動不便

街坊稱女死者常獨自買餸

男死者63歲姓沈，報稱無業，本身有長期病患，行動不便；女死者54歲姓李，報稱清潔工，為同住關係。有小西灣邨街坊稱，女死者人稱「阿雲」，經常獨自在街市買餸，甚少見她和男死者一起，二人貌似有吸毒習慣。

無打鬥搜掠痕迹

現場為200餘方呎單位，男死者為登記戶主。警方發現單位門窗鎖上，無被撬過，現場無打鬥及搜掠痕迹。二人被發現時，男死者倒臥在廳，女死者倒臥廁所，遺體均發脹及腐爛，警方無檢獲遺書。經法醫初步檢查，發現二人無表面傷痕，估計死去約3至7日，料在相若時間死去，死因待法醫進一步檢驗。警方曾向鄰居及女死者同事查問，他們稱本月7日最後見過女死者，男死者行動不便甚少出入。

東區警區刑事總督察江詩韻稱，警方正循多個方向調查，包括二人是否有吸毒習慣，並正聯絡二人親友。案件列屍體發現，由東區警區重案組跟進，警方呼籲若有進一步資料可致電36601683聯絡東區警區重案組第一隊。