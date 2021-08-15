打鼓嶺豬場一月4水浸 負責人質疑附近建倉封渠

渠務署稱豬場排水道下游有阻塞

渠務署回應稱，昨早曾派員到該位置協助紓緩水浸；本月6日亦曾派員到豬場及附近施工中地盤視察，發現豬場排水道下游有阻塞，影響排水能力，初步估計與水浸事件有關。渠務署、地政總署及規劃署正跟進個案。漁護署稱，昨沒接獲相關農場求助，惟早前接獲農場負責人求助後已派員到場協助，會繼續關注情况，如農場有周轉需要，可考慮申請農業貸款基金。

天文台昨晨發出局部地區大雨提示，新界北區雨勢特別大，一度錄得每小時逾50毫米雨量。恐龍坑上周因大雨水浸致大批豬浸死的豬場，負責人昨早8時許發現又開始水浸，慌忙報警，警方及消防接報到場時大雨已停，水浸漸散，無豬傷亡及財物損失。而渠務署事後派員到受影響豬場了解水浸情况。

豬場負責人余秋明說昨晨約8時發現大水淹至豬場，浸至豬隻腳眼，故報警求助，同時偕家人將豬移往高處減損失。余稱上周水災損失約40頭豬，約值70萬元，損失慘重，自此提高警覺，一旦滂沱大雨會留守豬場。

另一豬場：昔黑雨亦從未水浸

余稱水浸源自兩年前，有人在附近興建貨倉，工程期間將旁邊一條約6米闊河道堵塞填平，在地底鋪設約1.5米直徑水管排水。上周水浸後，貨倉負責人再找人挖掘一條大深坑作臨時渠道疏導雨水，但完全起不到作用，昨早再次水浸。

附近另一豬場職員表示，過去即使黑雨亦從未水浸，因村內有條大河道排水；但自有人興建貨倉時擅自封蓋河道，阻礙去水，近年水浸漸見嚴重，本月初開始連場大雨，至今已4次水浸，波及豬場，最嚴重一次水位高約1.4米。他與其他豬場負責人曾向政府部門反映問題，但仍無改善。