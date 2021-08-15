涉7．21指示白衣人 居內地漢控暴動 控方案情：藤條施襲 手勢着同伙上月台

裁判官覃有方批准案件押後至周四（19日）在粉嶺裁判法院再訊，被告沒有保釋申請，交由警方看管。

控罪指出，報稱無業的被告程偉明前年7月21日在元朗港鐵站連同其他人參與暴動，以及意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。

控方庭上提及案情稱，當晚10時許有不少於50人在元朗站付費區外聚集，他們手持藤條和木棍，多穿白衣，和付費區內黑衣人爭執，有白衣人攻擊黑衣人並向他們投擲物品，黑衣人掟水樽和用消防喉射水回應。白衣人衝到月台上向車廂內乘客施襲，其後列車駛離。

被告被指當時身穿印有老虎圖案的白色T恤和黑色長褲，佩戴有龍圖案的皮帶，沒戴口罩。控方指出，有片段拍攝到被告晚上8時身處元朗鳳攸北街，以及他和白衣人近11時在站內向一名男子施襲，被告涉用藤條襲擊該男子。數分鐘後被告以手勢着白衣人進入付費區和上月台，並隨即離開付費區並和白衣人在大堂聚集，於11時許離開車站時仍拿着藤條。閉路電視顯示，約50人被白衣人施襲。

去年6月離港 上周回港被捕後緘默

控方續稱，警方根據不同片段找出被告身分，他去年6月26日離港，本月12日經深圳灣口岸過關返港時被捕。被告被捕後保持緘默，手機和皮帶被檢取作證。

警方就7．21元朗襲擊共拘64人，其中49人是白衣人，7人早前暴動等罪成囚3年半至7年，其中3人提出上訴，律政司另就1人的無罪裁決上訴。

【案件編號：STCC 2462/21】

明報記者

（反修例·7.21事件）