聞不打針自費驗 有校巴公司四成保母請辭

業界促推遲3個月執行

教局：倘延限期 學校或現防疫漏洞

教育局回覆查詢稱，校巴司機、學校小巴司機及跟車保母等須於9月1日起至少接種一針新冠疫苗或作定期病毒檢測，若容許個別人員可獲豁免或延長限期，或會令學校環境出現防疫漏洞，增加傳播風險。該局鼓勵服務承辦商可考慮營運情况，盡量為持有相關醫生證明書顯示健康狀况不允許接種疫苗的員工提供適切支援，例如調動人手作相應安排。

人手不足 業界恐開學混亂

公共巴士同業聯會副主席鄧子強稱，全港約有5000架俗稱「黃巴」的學校私家小巴和提供學生接載服務的非專利巴士，司機連跟車保母約一二萬人，估計約七成未接種新冠疫苗。

鄧子強所屬CTBus公司約有50架接載學童的巴士，司機和跟車保母分別約50人，自8月2日公布他們要打針否則檢測後，約一個多星期內已有接近20名跟車保母請辭，佔約四成，部分稱家人不同意其打針，部分稱身體不適合打針；已簽合約的新僱員中，有八成於過去一周知悉要接種疫苗後拒絕履新。他說同行其他公司亦面對相類情况，料9月開學時部分學童巴士服務未必有足夠人手，即使找到替補的保母亦無足夠經驗，或將出現「大混亂」。

鄧子強說，大多從業員已年逾60歲，不少人因擔心副作用而未有打針，加上從業員薪金不高，若要每月自費數百元檢測代替打針，他們寧願辭職不幹。他透露聯會本月將與教育局會面商討，他認為今次政策出得太急，期望局方能將不打針要檢測的要求推遲3個月執行，予業界足夠時間適應和再覓已打針者填補空缺。

接觸抵港者人員須接種

民航工會冀機場設檢測站

另為強化「外防輸入」，港府要求跟抵港者有接觸的人員接種疫苗。香港民用航空事業職工總會回覆查詢稱，近兩個月最少10多人因不欲接種疫苗離開機場職位，包括保安、清潔、接載旅客巴士的司機、維修技工。據該會所知，有個別機場外判保安因長期病被醫生評估為暫不適合接種，被公司調職至不接觸旅客的崗位，因編更不同，所獲津貼減少。該會稱，機場員工多輪班工作，下班後市區的檢測中心已關門，希望當局能在機場設置檢測站，方便未接種疫苗的員工檢測。

有員工身體不宜接種被調職

機組人員亦會與抵港者接觸，就如何跟進無接種疫苗員工，國泰無正面回覆，只稱88%駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約91%的駐港機艙服務員。

檢疫酒店專車方面，負責的冠忠巴士集團行政總裁黄焯安稱，提供相關服務的司機已全數接種新冠疫苗，只有個別司機身體不宜接種，已獲調任至其他崗位。檢疫酒店職工亦需打針，香港酒店工會主席徐考澧稱，業界約有一半職工已接種疫苗，據他所知如有醫生證明不適合接種，不少酒店都有調職等安排。

明報記者 朱韻斐

（新冠疫情）