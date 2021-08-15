疫苗過敏診所接8000轉介 暫只處理一半

劉澤星昨在商台《政經星期六》表示，疫苗過敏安全門診每日新增數十至過百宗轉介，目前人手不能應付突如其來的大量個案。對於有求診者獲排期到2029年，他說「是行政上處理方法，當然做得未係最好」，解釋因不希望市民獲轉介後音信全無，於是先排期至多年後，再逐一致電了解情况，調撥至更前診症時段，並會將工作分配予不同同事加快處理。

有人排期2029年

劉澤星：行政處理「未係最好」

港大醫學院內科部免疫及過敏學臨牀助理教授李曦稱，根據港大、醫管局和養和醫院在3月至7月為超過1000人評估的經驗，98%人評估為可安全接種疫苗，當中無人接種疫苗後出事。他說，衛生署和醫管局共收到過百宗擔心對疫苗嚴重過敏的報告，至今只有4宗屬懷疑接種後過敏性休克，非常罕見。

劉澤星亦指出，美國每接種100萬劑新冠疫苗有10人現嚴重過敏性休克，香港每100萬劑少於一宗，遠低於美國數字。

李曦說，醫管局和港大接獲的轉介信中，約四成至五成資料不足以評估，需發還轉介的醫生跟進。他說不少求診者要求提供接種新冠疫苗豁免信，他強調其門診「一封這類信件都無出過」，這並非門診的工作。

（新冠疫情）