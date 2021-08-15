曾入貨帶新冠同批䱽魚 街市魚檔銷情受挫

有涉事魚檔照常營業

店主正隔離

5個涉事街市包括土瓜灣街市、元朗同益街市、深水埗北河街市、灣仔街市及藍田德田街市的魚檔。當中灣仔街市涉事魚檔黃國記（食物及衛生局昨澄清並非前晚公布的福全）昨照常營業，並有䱽魚出售。

店員吳小姐指該批䱽魚並非涉事的印尼䱽魚，但可能受事件影響，䱽魚銷情欠佳。她又說，店主已按衛生署要求接受隔離，她沒有接觸過魚類包裝，工作如常。

市民葉小姐表示習慣到該檔買魚，不會減少光顧，她說買魚主要視乎當日哪些新鮮，但會盡量避免買「出事」的䱽魚，又說平日已習慣摸過魚後即場洗手再回家。

另一市民Siti表示，每日到該魚檔買魚，不會擔心，回家後會棄掉裝魚的膠袋。

市民：暫不會買䱽魚

另外，深水埗北河街街市涉事魚檔振輝鮮魚昨亦有營業，但沒賣冰鮮魚。到該檔買魚的市民李小姐不知道驗出新冠病毒的同一批次䱽魚分銷到該魚檔，得知後表示暫時不會買䱽魚，今次購買的魚會煮得更熟才吃。

本報昨向食物安全中心查詢加強檢測的樣本數字和結果，並向衛生署查詢涉事檢疫人數有否增加，兩部門均表示暫沒補充。

（新冠疫情）