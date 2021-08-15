外傭寄血返港驗抗體 縮檢疫後確診 食衛局：不能接受 患者曾入社區病毒量高

完成7日檢疫後才確診的38歲外傭（第12032宗）帶有L452R變異病毒株，據悉其病毒數值（CT Value）為16.5，即病毒量高。她於8月1日乘國泰CX883航班從美國抵港，同一航班此前已有3人確診，當中兩人與外傭一樣驗出L452R，一人驗出N501Y。

外傭從美返港 同機3人確診

政府自6月30日起對抵港旅客實施「疫苗氣泡」，已打針並有離港前驗出抗體陽性報告者，最多可減檢疫至7日；本周三起機場將推出驗抗體服務，已打針的入境者在機場若驗出抗體，可減檢疫。連同昨日確診者，7月1日起累計有43宗輸入個案打齊針，當中10人有抗體陽性報告。

確診外傭居於赤柱，赤柱廣場昨有流動檢測車，樓下天幕廣場則舉辦「KKBOX夏日無損音樂祭」，吸引大批人圍觀，少數人無戴口罩。據主辦方網站，今日和下周末都會有不同演出。本報昨向KKBOX查詢會否取消或延期等，至截稿沒回覆。

患者居區內

赤柱廣場音樂會多人聚集

外傭確診前曾到赤柱3hreesixty超市、乘搭40號小巴及260號巴士等。育有兩個未足5歲女兒的赤柱居民吳小姐說，沒與確診外傭同時段乘車，但常乘40號小巴及260號巴士，亦常去3hreesixty，故昨與丈夫、外傭一起檢測。她說不少外國人在赤柱廣場不戴或沒戴好口罩到處走，最近疫情緩和，她一家也多了乘交通工具，「我完全唔知目前政策已經係可以只隔離7日，唔知原來已經放咗一個人入社區。大家應該都會覺得外傭到港要21日隔離，同埋唔會覺得美國係一個低中風險國家囉」。她說近期會減少帶女兒到赤柱廣場，也會改以私家車代步。

周三機場推驗抗體縮檢疫

梁子超促停：沒科學根據

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為應將目前被列為中風險地區的美國改列為高風險，即入境者要檢疫21日，而來自中風險地區者，即使已打針、有抗體都應檢疫14日，再加7日自我監察。他說已請醫管局分析近月輸入個案中，打了針仍感染變種病毒的個案，包括病毒檢測陽性日數和CT值。

梁子超說，政府不應在機場為抵港旅客驗抗體，一來以有否抗體決定檢疫日數沒科學根據，二來令人流聚集，增加交叉感染風險。對於會否取消周三起在機場驗抗體，食衛局表示會考慮一籃子因素，包括當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情况等，以及與本港社會經濟相關因素，調整到港者登機、檢疫及檢測要求。

至於在赤柱廣場舉行音樂會，許樹昌認為全部人都在戶外、有戴口罩，而本港已兩個月沒本地個案，若外傭沒將病毒帶入社區，風險應不大。梁子超則認為赤柱廣場音樂會人流較多，按外傭抵港時的政策，外傭在抵港第6日和12日檢測，其間有6日空窗期，難以確定她有否將病毒傳出社區，若病毒在社區已擴散，任何大型活動都有風險。

明報記者

（新冠疫情）