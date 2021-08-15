宣誓未有時間表 徐英偉：不知區議員辭職原因

徐英偉在商台節目《政經星期六》稱，仍未有區議員宣誓時間表，稱要做得穩妥、徹底，「容許我做得仔細一點」。自從政府放風會追討遭DQ（取消資格）區議員薪津後，上月逾200人辭職；徐英偉稱不少區議員辭職亦無交代原因，不知各人為何辭職。

袁海文：縱容風聲流傳 虛偽到不得了

馬嶽：不理解為何要時間表

徐英偉並謂，目前地區組織包括分區委員會、防火會、滅罪會及多個非政府組織，他稱政府在社區仍需合作伙伴，「地區行政發展如何，也是時候要研究、檢討一下」。至於區議員出缺影響地區服務，他稱康文署等部門工作從未停步，若市民有需要可尋求相關部門協助。

袁海文質疑，政府曾放風稱短期內會發信予不合資格區議員，「若非真確，為何（徐英偉）不澄清？」對於徐稱不知區議員為何辭職，袁斥「虛偽到不得了」，批評徐縱容追薪風聲流傳，現時卻稱不知原因，做法荒謬。對於徐說要檢討地區行政，袁稱分區委員會、防火會及滅罪會的成員無公開聯絡方式，市民亦未必太認識他們，加上成員非民選、不少更為區議會敗選者，「如何代表到市民民意？」

馬：區議會功能交分區會 說不通

中大政治及行政學系副教授馬嶽稱，區議員宣誓本身理應「好簡單」，不理解為何需時間表。他並稱，地方行政檢討的關鍵在當局是否保留民選議會，馬嶽解釋，防火會、滅罪會功能各有局限，分區委員會則是在區議會之前的產物，「區議會與分區委員會分別在於民選與否，但當區議會已取消委任制兩屆，將（地區行政）功能放在委任制（的分區會）上是說不通」。