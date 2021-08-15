理事月底改選 「開明派」倘全取5席將成主導 央媒：律師會勿搞政治 免步教協後塵

律師會改選在即，「開明派」若全取5席便將過半數，掌律師會主導權，親建制的「專業派」對此表憂慮，稱律師監管權或會如會計界被政府收回。

稱大律師公會潰敗「已定之數」

《人民日報》評論文章指出，「站在法治的一邊，是香港律師會應有的覺悟」，「香港律師會正面臨關鍵抉擇」，並引述大律師公會前主席譚允芝稱「香港律師會不應步香港大律師公會後塵」，以「政治化選舉」方式淪為「政治化團體」，應引以為戒；並形容大律師公會現時如「過街老鼠」，「今後在香港的潰敗已是確定之數」，要以理性選舉呈現律師會與大律師公會的不同，展現「撥亂反正的堅定意志」，抓住機遇博取得更大發展空間。

文章舉出多個例子，稱「要與反中亂港分子劃清界限」，就不會像教協一樣失去港府認可，「一朝轟然崩塌」；擁護「一國兩制」及遵守《基本法》，就不會像大律師公會斷絕與內地交流合作，「走上窮途末路」；不騎劫業界，不淪為外部反華勢力棋子，就不會像黎智英、黃之鋒般「墜落懸崖深淵」。

彭韻僖：一直保持政治中立

彭韻僖回應稱，該會是律師自我監管組織及專業團體，維持香港律師專業水平及操守，並是業界與政府橋樑，一直保持政治中立，與政府部門溝通及表達意見，定期從法律角度回應議題。

律師會改選有11名參選人爭5個理事職位，《星島日報》昨報道參選人混血律師馬秀雯（Selma Masood）在2019年接受美國報章Norfolk Daily News訪問稱，反修例活動期間警察暴力升級，有人指控警察輪姦女示威者，她協助找出被捕學生等，被外界質疑是「黃營」分子。

被指「黃營」 馬秀雯冀勿抹黑

馬秀雯昨回覆本報稱自己政治中立，致力遵守法律規定，並認為律師會是法律專業組織，非政治組織。她說上述報章內容只是引述傳媒對警方的指控，希望律師會理事會選舉注重公義、法治、會員利益和律師會管治，而非抹黑及攻擊其他候選人。