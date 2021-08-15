譚耀宗：不利社會穩定組織 不應繼續運作

譚耀宗昨出席一個有關國家安全教育的活動，活動後被問有關教協和民陣解散，他說所有對國家安全及香港社會穩定不利的組織，「都不應該繼續（運作）」，而特區政府亦會研究哪些團體牴觸國家安全法例，並會負責執法工作。

譚又說，《基本法》23條的部分內容是現時《港區國安法》未有涵蓋，包括泄露國家機密、禁止香港政治團體與外國聯繫等，故需繼續推動23條立法填補漏洞。

鄧炳強：追究違法者「永不止息」

出席同一活動的鄧炳強被問到追究違法團體及拘捕一些「搞亂香港」的人有否時間表，他說追究違法者的時間表是「永不止息」，「有啲告咗，有啲未告，未告嗰啲唔好開心」，只要有人危害國家安全，相關部門就會執法。鄧又稱，未來會做好23條立法工作，監督和宣傳國安法。

譚：人大周二開會

料《反制裁法》納附件三

另外，譚耀宗昨表示，全國人大常委會周二（17日）將開會，將一條全國性法例納入《基本法》附件三，估計是《反外國制裁法》。譚耀宗認為，如能通過本地立法實施《反外國制裁法》會更為完備，因有時間研究如何落實相關法律精神。