民陣前路今揭盅 前召集人：總會再聚 不認為解散等同公民社會死亡

民陣2002年9月由數十個民主派組織及民間團體組成，涵蓋不同民主派光譜，首任召集人為香港基督徒學會前總幹事胡露茜，當時23條爭議發酵，民陣成立相關工作小組，收集反對簽名、動員遊行等，最終翌年七一遊行50萬香港人上街，創回歸以來新高，迫使政府擱置立法。此後民陣每年均會舉辦七一遊行，主題涵蓋廣泛，不少市民及團體亦會趁遊行各自發聲。2019年3月起，民陣亦就反對《逃犯條例》修訂舉辦多次遊行，促使2019年6月9及16日分別近100萬及200萬人遊行。

初年辦七一 發揮議題設定作用

於2013至14年間出任召集人的楊政賢認為，民陣在2010年前主要發揮議題設定的作用，民陣每年七一遊行的主題均「水蛇春咁長」，涵蓋勞工、新來港者、跨境兒童、宗教等各類議題，正因當時公民社會不如現時蓬勃，很多民間團體初萌芽，仍未能主流化，民陣正正能連結不同公民團體，每年七一、元旦遊行至少能為民間團體創造發聲、表達的空間。他猶記得，2005年社會風氣仍相對保守，但民陣七一遊行由LGBT團體拉「頭banner」，惹來保守宗教團體批評，卻能將較邊緣的議題放在主流空間，拉闊社會議題。

民間組織紛立 2010後轉為動員

楊認為公民社會在2010年後變得蓬勃，參與門檻亦下降，催生更多民間組織，毋須借助民陣亦可令議題讓社會關注，民陣角色開始轉為動員。他說，民陣在2003年社會氛圍下大型動員遊行，令其具象徵及代表性，形容是老牌社會動員的平台，「2019年後雖然冇呢支歌仔唱」，但民陣以前舉辦的遊行示威獲批的不反對通知書，被視為一個相對安全的保證。

面對解散消息，楊政賢說，不會悲觀認為失去民陣就等同公民社會死亡，雖然短期內未必能有一個高調的平台能連結不同團體，但每個組織背後均是不同個體，只要「個體」仍珍重民主自由的價值，某個時候就能連結一起。

楊政賢：極權不信有人犧牲福祉爭自由

民陣近期屢受建制媒體抨擊，楊形容，抹黑支持民主人權的組織者受外國操控是一種侮辱，是極權不願相信有人犧牲自己福祉爭取自由，「黑心的人永遠只看到黑暗」，但對他來說，以往在民陣服務只因「有價值又開心」。

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