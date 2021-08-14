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2021年8月14日星期六
港聞二
返教會留3女在家 幼女墮斃 單親父被捕
抖音結識手遊道具引誘 小學教師騙女童裸照
女無家者比率倍增缺支援 組織倡設服務專隊
涉狎女友幼女 貨車司機罪脫
「起底條例」增兩犯罪元素 議員憂難界定是否惡意披露
文匯消息稱通過解散 民陣拒評 大公訪問 蕭澤頤：已蒐證隨時執法
劉兆佳：肅清激進反中聲音 蔡子強：公民社會元氣大傷
大浪村疑建屋 地署：派員視察未見違規工程
獲政府回應完善防疫 渣馬冀下周有好消息
青年尖沙嘴街頭被擄 警拘4人
縮至7天檢疫 女子進社區6日初確 曾赴食肆超市等 何栢良：有否抗體應至少檢疫14天
帶新冠同批冰鮮䱽流入5街市 專家倡停印尼魚供港
魚檔防疫棄放共用抹巾 市民揀魚後摸冰「洗」手
B類食肆員工加密7日一驗 業界料一成人劈炮
楊美琪坐正刑檢專員 非資深大律師首見
彭寶琴晉上訴庭 有份判唐英傑及梁天琦
縱火損中銀櫃員機 兩未成年男判入教導所
司機拒受查撞警車囚8周 網台男藏改裝遮囚8個月
張劍虹羅偉光再提訊 羅申保釋被拒
塗鴉「奠」字悼示威者 劉鐵民判囚兩周
范鴻齡：公院醫護流失加快 料因移民 衛署牙醫今年度首4月流失率 高去年全年
五救小鐵漢羅冠中醫生傳移民 家屬憂無人接手複雜手術
光城者爆竊中學案4人提堂 3人加控4罪 1人涉兒童色情
涉殺動物施巫術 19歲大專生被拒保釋
未經許可索同袍20萬元 前警長准1萬元保釋
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【Emily】眾籌20萬「難敵天意」 陳梓維將停地區服務
【Emily】行會成員歡送日本駐港總領事
【Emily】狄志遠爭提名約官員 齊食檸檬
【Emily】初選案鍾錦麟獄中推介聽《林中鳥》
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【明報專訊】（請看附圖）
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