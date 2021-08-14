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五救小鐵漢羅冠中醫生傳移民 家屬憂無人接手複雜手術

【明報專訊】兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中有傳移民，將於10月離開醫管局，引起病童家長擔憂。五度由羅冠中做手術的心臟病童將要再做手術，其父表示若羅移民，擔心本港沒醫生可接手複雜的兒科心臟手術，亦影響家長信心。

患先天心臟病的男童小鐵漢Kansas，曾5次植入心臟起搏器，其母在facebook專頁「小鐵漢媽媽」表示，小鐵漢5次手術都由羅冠中負責，「命懸一線的時候，是他想到方法救小鐵漢，現將要辭職離開香港，想起小鐵漢要打最後一仗，更擔心」。

或年底再做手術 小鐵漢父：聘羅回港操刀

小鐵漢爸爸Jayco向本報表示，小鐵漢上一次手術是在去年7月，先後植入機械心瓣和心臟起搏器，預計今年尾或明年初會做第3階段單心室循環手術，家屬本預計由羅冠中操刀，但因報道指他移民，昨早即向兒童醫院查詢，暫未獲答覆。

Jayco認為，羅冠中醫術好，小鐵漢剛出生時，其他醫生都說沒法救治，羅為小鐵漢做第1階段單心室循環手術，縱使手術成功率很低，羅仍成功。他說，一來擔心無人可接手複雜手術，二來若要中途換醫生，對家屬來說「信心差好遠」。他表示，暫未知羅去向，感到很擔心，要等小鐵漢接受心導管檢查，才能確定第6次手術是否複雜，初步傾向請羅操刀，若羅移民，考慮私人聘羅回港做手術，或帶小鐵漢到羅移民目的地接受手術，「如果救到條命，傾家蕩產都要做。」

羅是否離職 兒童醫院：不透露詳情

Jayco又說，若羅冠中要移民，他也很理解，「明白醫生都有家庭、有生活，做得公立醫院，人格本身都好高尚，佢選擇離開都唔係簡單的決定」。他認為是政治因素和公院資源不足，令最權威、最有技術的醫生都離港，擔心本港醫療體系青黃不接。

對於羅冠中是否離職，兒童醫院回覆稱涉個人資料，不透露詳情。瑪麗醫院兒童心胸外科去年12月完成調遷至該院，團隊共有4名心胸肺外科專科醫生，包括兩名顧問醫生及兩名副顧問醫生，均能獨立處理相關手術。

相關字詞﹕公立醫院 羅冠中 兒童醫院 移民潮

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