范鴻齡：公院醫護流失加快 料因移民 衛署牙醫今年度首4月流失率 高去年全年

全職醫生護士流失率4.6%及6.5%

部分提早報稅 部分因私院挖角填移民流失

范鴻齡出席香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目表示，最近公立醫院醫護流失加快，去年7月1日至今年6月底全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，其中護士流失率較對上一年升0.9個百分點。他說，會向離職醫護查詢離開醫管局的原因，但部分未必會告知醫管局真實理由，「尤其是如果要用BNO移民，我不相信他會說」。不過，他估計部分人是移民，例如他們申請詳盡服務紀錄、提早報稅等，但沒有相關的具體統計數字，亦有部分是因為私家醫院有醫生移民，故在公立醫院挖角。

放寬海外醫生執業 范：須先聘所有本地醫科生

政府計劃讓符合特定條件的非本地培訓港人醫生，毋須通過執業資格試，可在港取得正式註冊資格。對於政府應否進一步放寬相關安排至非香港永久性居民海外醫生，范鴻齡說，他持開放態度，前提是須優先聘請所有本地醫科畢業生。范鴻齡又說，醫管局今年稍後會加強公私營協作計劃，讓社區家庭醫生負責跟進病情穩定的專科門診病人，並會設「安全網」，若病人有大病，可回到公立醫院接受治療，不用重新輪候。此外，衛生署牙醫職系同現離職潮，據衛生署數據，今個財政年度截至8月1日，衛生署牙醫職系有16人離職，流失率為4.6%，離職人數和流失率均較之前兩個財政年度全年數字高（見表）。

凌霄志：醫護移民涉整個社會問題 籲政府正視

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，醫護移民涉及整個社會的問題，市民對現况「憂心」，期望港府正視，「唔係醫管局可以做乜」，他亦相信未來醫護流失數字會進一步上升，建議當局可在行政層面提升士氣。