港聞

港聞二

范鴻齡：公院醫護流失加快 料因移民 衛署牙醫今年度首4月流失率 高去年全年

【明報專訊】本港出現移民潮，醫管局亦因此流失醫護，醫管局主席范鴻齡表示，近期公立醫院人手流失加快，去年7月至今年6月公立醫院醫生和護士流失率分別為4.6%及6.5%，他推斷部分流失與移民有關，對情况憂慮。此外，衛生署牙醫職系同現離職潮，今個財政年度首4個月已有16人離開，4.6%的離職率均超過去年和前年的全年比率。公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，醫護移民涉及整個社會的問題，盼港府正視。

全職醫生護士流失率4.6%及6.5%

部分提早報稅 部分因私院挖角填移民流失

范鴻齡出席香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目表示，最近公立醫院醫護流失加快，去年7月1日至今年6月底全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，其中護士流失率較對上一年升0.9個百分點。他說，會向離職醫護查詢離開醫管局的原因，但部分未必會告知醫管局真實理由，「尤其是如果要用BNO移民，我不相信他會說」。不過，他估計部分人是移民，例如他們申請詳盡服務紀錄、提早報稅等，但沒有相關的具體統計數字，亦有部分是因為私家醫院有醫生移民，故在公立醫院挖角。

放寬海外醫生執業 范：須先聘所有本地醫科生

政府計劃讓符合特定條件的非本地培訓港人醫生，毋須通過執業資格試，可在港取得正式註冊資格。對於政府應否進一步放寬相關安排至非香港永久性居民海外醫生，范鴻齡說，他持開放態度，前提是須優先聘請所有本地醫科畢業生。范鴻齡又說，醫管局今年稍後會加強公私營協作計劃，讓社區家庭醫生負責跟進病情穩定的專科門診病人，並會設「安全網」，若病人有大病，可回到公立醫院接受治療，不用重新輪候。此外，衛生署牙醫職系同現離職潮，據衛生署數據，今個財政年度截至8月1日，衛生署牙醫職系有16人離職，流失率為4.6%，離職人數和流失率均較之前兩個財政年度全年數字高（見表）。

凌霄志：醫護移民涉整個社會問題 籲政府正視

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，醫護移民涉及整個社會的問題，市民對現况「憂心」，期望港府正視，「唔係醫管局可以做乜」，他亦相信未來醫護流失數字會進一步上升，建議當局可在行政層面提升士氣。

相關字詞﹕范鴻齡 醫護短缺 醫管局 移民潮

上 / 下一篇新聞

返教會留3女在家 幼女墮斃 單親父被捕
返教會留3女在家 幼女墮斃 單親父被捕
抖音結識手遊道具引誘 小學教師騙女童裸照
抖音結識手遊道具引誘 小學教師騙女童裸照
女無家者比率倍增缺支援 組織倡設服務專隊
女無家者比率倍增缺支援 組織倡設服務專隊
涉狎女友幼女 貨車司機罪脫
涉狎女友幼女 貨車司機罪脫
「起底條例」增兩犯罪元素 議員憂難界定是否惡意披露
「起底條例」增兩犯罪元素 議員憂難界定是否惡意披露
文匯消息稱通過解散 民陣拒評 大公訪問 蕭澤頤：已蒐證隨時執法
文匯消息稱通過解散 民陣拒評 大公訪問 蕭澤頤：已蒐證隨時執法
劉兆佳：肅清激進反中聲音 蔡子強：公民社會元氣大傷
劉兆佳：肅清激進反中聲音 蔡子強：公民社會元氣大傷
大浪村疑建屋 地署：派員視察未見違規工程
大浪村疑建屋 地署：派員視察未見違規工程
獲政府回應完善防疫 渣馬冀下周有好消息
獲政府回應完善防疫 渣馬冀下周有好消息
青年尖沙嘴街頭被擄 警拘4人
青年尖沙嘴街頭被擄 警拘4人
縮至7天檢疫 女子進社區6日初確 曾赴食肆超市等 何栢良：有否抗體應至少檢疫14天
縮至7天檢疫 女子進社區6日初確 曾赴食肆超市等 何栢良：有否抗體應至少檢疫14天
帶新冠同批冰鮮䱽流入5街市 專家倡停印尼魚供港
帶新冠同批冰鮮䱽流入5街市 專家倡停印尼魚供港
魚檔防疫棄放共用抹巾 市民揀魚後摸冰「洗」手
魚檔防疫棄放共用抹巾 市民揀魚後摸冰「洗」手
B類食肆員工加密7日一驗 業界料一成人劈炮
B類食肆員工加密7日一驗 業界料一成人劈炮
楊美琪坐正刑檢專員 非資深大律師首見
楊美琪坐正刑檢專員 非資深大律師首見
彭寶琴晉上訴庭 有份判唐英傑及梁天琦
彭寶琴晉上訴庭 有份判唐英傑及梁天琦
縱火損中銀櫃員機 兩未成年男判入教導所
縱火損中銀櫃員機 兩未成年男判入教導所
司機拒受查撞警車囚8周 網台男藏改裝遮囚8個月
司機拒受查撞警車囚8周 網台男藏改裝遮囚8個月
張劍虹羅偉光再提訊 羅申保釋被拒
張劍虹羅偉光再提訊 羅申保釋被拒
塗鴉「奠」字悼示威者 劉鐵民判囚兩周
塗鴉「奠」字悼示威者 劉鐵民判囚兩周
五救小鐵漢羅冠中醫生傳移民 家屬憂無人接手複雜手術
五救小鐵漢羅冠中醫生傳移民 家屬憂無人接手複雜手術
光城者爆竊中學案4人提堂 3人加控4罪 1人涉兒童色情
光城者爆竊中學案4人提堂 3人加控4罪 1人涉兒童色情
涉殺動物施巫術 19歲大專生被拒保釋
涉殺動物施巫術 19歲大專生被拒保釋
未經許可索同袍20萬元 前警長准1萬元保釋
未經許可索同袍20萬元 前警長准1萬元保釋
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林大輝：「包做業主」只係鼓勵說話 形容以訛傳訛 「唔存在走唔走數」
【Emily】林大輝：「包做業主」只係鼓勵說話 形容以訛傳訛 「唔存在走唔走數」
【Emily】眾籌20萬「難敵天意」 陳梓維將停地區服務
【Emily】眾籌20萬「難敵天意」 陳梓維將停地區服務
【Emily】行會成員歡送日本駐港總領事
【Emily】行會成員歡送日本駐港總領事
【Emily】狄志遠爭提名約官員 齊食檸檬
【Emily】狄志遠爭提名約官員 齊食檸檬
【Emily】初選案鍾錦麟獄中推介聽《林中鳥》
【Emily】初選案鍾錦麟獄中推介聽《林中鳥》