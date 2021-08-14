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塗鴉「奠」字悼示威者 劉鐵民判囚兩周

【明報專訊】曾於2014年佔領旺角的76歲社運人士劉鐵民，於上月在北區大會堂外牆寫上「奠」字，以悼念離世的示威者。他早前承認一項刑事損壞罪還押兩周後，昨於粉嶺裁判法院被判監兩星期。裁判官陳炳宙指被告一生奉公守法，於2018年首次犯案，被控藐視法庭罪成，認為他可能是年紀大影響脾氣，值得體諒，故判處短期監禁是最合情合理。

官：一生奉公守法 或因年紀大影響脾氣

辯方為被告索取了兩份精神科報告，指他沒有精神病，感化官報告稱他沒不良嗜好和深感後悔。陳官判刑時指出，被告只寫了一個字，並即時認罪，案情屬輕微。

對於被告去年因刑事損壞罪被判囚兩星期，緩刑12個月，陳官續指他如非短期內干犯同類案件和違反緩刑令，會考慮判處罰款，並相信被告還押兩星期已受懲罰，遂以監禁3星期為量刑基準，被告認罪獲扣減刑期後，被判監兩星期，與該案全數刑期同期執行。

案情指，巡邏警員於本年7月29日凌晨3時許，發現被告在上水中心外踏單車和以打火機燃點蠟燭，他用藍筆在北區大會堂外牆寫上「奠」字。被告到達現場前地上有約10張A4海報，他用膠紙將其中7張印有「香港日報」、「我的金牌得主」和「光復香港、時代革命」字句的海報貼於地上。警員上前截查和拘捕被告，他在警誡下表示寫字是為了悼念反政府的示威者。

【案件編號：FLCC 1031/21】

相關字詞﹕佔領運動 劉鐵民 刑事損壞罪

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