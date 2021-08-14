張劍虹羅偉光再提訊 羅申保釋被拒

另4名前《蘋果》高層案件同日提訊

控方強調未考慮合併案件

控方表示，警方未完成調查，申請押後案件，以待進一步調查被告的財務及文件。控方又稱，由於本案會與另外4名《蘋果日報》前高層，即前副社長陳沛敏、前執行總編輯林文宗、前社論主筆馮偉光（筆名盧峯）及楊清奇（筆名李平），被控違反《港區國安法》一案有相同案情，將於同日提訊，但暫未有合併案件的指示。

控方繼續反對張劍虹和羅偉光保釋，張劍虹沒有保釋申請，但其代表大律師透露張已向高等法院申請保釋；羅申請保釋但被蘇官拒絕。張劍虹昨身穿黑色西裝出庭，出庭時不斷向旁聽席揮手；羅偉光則穿上黑色風褸，舉起「ok」手勢。散庭時，有旁聽人士高呼「撐住啊」。

【案件編號：WKCC 2379/21】

（港區國安法）