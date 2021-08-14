港聞

港聞二

司機拒受查撞警車囚8周 網台男藏改裝遮囚8個月

【明報專訊】去年4月太子站外有「8．31」獻花活動，防暴警在附近截查一輛私家車時，男司機因拒絕受查並駕駛私家車撞向警車，早前裁定阻差辦公及危險駕駛罪成；車內另一經營網台的男子則涉管有一把可拆除金屬杆的縮骨遮，被裁定管有攻擊性武器罪成。裁判官香淑嫻昨判處司機監禁8周；男子則因涉案縮骨遮有嚴重殺傷力，判監8個月，並拒絕他保釋等候上訴。

辯方求情時指，作為司機的首被告陳棟材（28歲，文員）還押期間有深切反省，願意承擔後果。至於次被告曾焌熙（29歲），辯方透露他經營facebook網台，收入來源是觀眾「課金」，上月未婚妻小產，大受打擊。

辯方又強調，案發當日雖有8．31悼念，但沒有群眾活動或非法集會，被告的被捕地點亦不接近示威現場。

官：縮骨遮殺傷力嚴重

未婚妻小產酌情減刑1月

裁判官香淑嫻指，首被告的背景報告正面，還押期間有悔意，就阻差辦公罪判囚4周，而危險駕駛罪判囚8周，兩罪同期執行，另須停牌6個月及參加駕駛改進課程。

至於次被告，香淑嫻認為他毫無悔意，雖然涉案改裝縮骨遮當時放在車尾箱，但是一旦使用，可以造成嚴重殺傷力，將量刑起點定於9個月監禁，考慮被告未婚妻上月小產，基於人道立場酌情扣減1個月，最終判監8個月，並拒絕辯方申請保釋等候上訴。

【案件編號：WKCC 3790/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕網台 管有攻擊性武器 危險駕駛罪 阻差辦公 悼念活動 8.31太子站

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