縱火損中銀櫃員機 兩未成年男判入教導所

旁聽者：等你返嚟

兩名被告依次為少年溫佳輝（案發時16歲）及學生劉偉昊（案發時17歲）。聞判刑後，次被告落淚，亦有旁聽人士高呼「等你返嚟」、「我愛你」。

法官姚勳智引述辯方求情稱，首被告的師長說他為人有愛心、富正義感，已明白自己的行為會傷害社會；次被告的求情則指他為人單純，對自己的行為深感悔疚，承諾會做一個守法的人，其代表大律師亦指他家境清貧，以兼職工作賺取的金錢繳交賠償。另中銀亦要求二人合共賠償1800元，首被告的賠償會由保釋金扣除，次被告的賠償則會存入法庭。

官：有預謀 罔顧後果

縱火嚴重 年輕非藉口

姚勳智判刑時重申，縱火是非常嚴重的罪行，年輕並非求情理由。雖然二人及早認罪，而且報告正面，建議判入勞教中心，惟考慮到案情及整體情況，認為判處教導所較合適。

案情指，2020年2月12日凌晨近3時，兩人經後樓梯離開溫佳輝所住的大廈，換上黑衣及戴上口罩，進入華富邨華富（一）商場地下22號舖中銀自助銀行中心。劉偉昊手持一個氣罐，溫佳輝則向部分機器淋潑白電油及點火，花灑系統其後將火撲滅，兩人逗留約1分鐘，更衣後返回溫的住所。警方經調查後拘捕二人。

【案件編號：DCCC 724、26/20】

（反修例風暴）