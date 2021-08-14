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港聞二

彭寶琴晉上訴庭 有份判唐英傑及梁天琦

【明報專訊】司法機構昨宣布，委任高等法院原訟庭法官彭寶琴為高院上訴庭法官，以及原訟庭法官夏利士為競爭事務審裁處主任法官3年；兩人的任命均於下周一（16日）起生效。彭寶琴為《港區國安法》的指定法官之一，早前與法官杜麗冰和陳嘉信審理首宗國安法案件，裁定被告唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，並判囚9年。唐英傑案判決後，彭寶琴與其餘兩名法官遭人以電話恐嚇及貼海報侮辱。

法官彭寶琴1962年在香港出生，1994年獲大律師資格，翌年加入前律政署出任檢控官。2007年，彭官晉升為副首席政府律師，2012年獲委任為區域法院法官，2013年成為原訟庭法官，現晉升上訴庭法官。

曾遭塗鴉斥「紅底官」

彭官審理過不少外界關注的案件，包括今年2月拒絕壹傳媒創辦人黎智英的保釋申請，以及在2016年旺角大衝突案中，判處本土民主前線前發言人梁天琦監禁6年。此外，高院去年1月被人以噴漆塗鴉，並噴上「彭寶琴」、「紅底官」等字句，是首次有法官名字被噴在法院外牆。

至於法官夏利士，他1957年在英國出生，由1983年起居於香港，1993年在香港獲得大律師資格；2006年獲委任為資深大律師，2009年成為原訟庭法官，及後一直專責審理公司案件及公司清盤案，包括亞視與燒鵝老字號鏞記酒家的清盤訴訟。

相關字詞﹕法官夏利士 競爭事務委員會 上訴庭 法官彭寶琴 國安法指定法官

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