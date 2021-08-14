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楊美琪坐正刑檢專員 非資深大律師首見

【明報專訊】律政司昨宣布委任首席政府律師楊美琪為刑事檢控專員，昨日起生效。楊美琪是本港回歸後第六名刑事檢控專員，亦是回歸後首名女性出任此職。律政司長鄭若驊歡迎是次委任，指楊在刑事法領域的專業知識和經驗深厚，具領導才能。不過相比回歸後5名前任刑事檢控專員均為資深大律師，楊剛於上月底才獲准轉任大律師，有專責刑事訴訟的大律師表示，做法算罕見，但沒有相關規定，正如1997年出任律政司長的梁愛詩原是律師。

根據政府新聞處稿件，指楊是經內部晉升暨公開招聘而獲選擔任該職，又指她自1990年代取得英國及香港執業資格，累積了超過28年的法律專業工作經驗（見表）；且自1994年加入律政司刑事檢控科任檢察官後，除了在民事法律科工作過一段短時間外，她大部分時間均在刑事檢控科工作。

鄭若驊：刑事法經驗豐 理想人選

鄭若驊歡迎是次委任，認為楊是推展律政司刑事檢控科重要工作的理想人選，「是一位具卓越才能和誠信的律師，我深信她定能帶領刑事檢控科應付未來的挑戰，以公正持平的態度履行刑事檢控專員的職責」。

翻查本報資料，楊美琪過往負責貪污和商業罪案；自前年反修例運動後，楊擔任副刑事檢控專員（特別職務），今年3月處理民主派初選47人案提堂，代表控方處理逾40小時「馬拉松」式提訊及保釋申請，首天更由上午工作至凌晨。

大律師郭憬憲：訟辯力高 檢控手法待觀察

上任刑事檢控專員梁卓然自去年底退任後，刑事檢控專員職位一直懸空，先後由副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪及楊美琪署任。相比前任5位刑事檢控專員獲委任時均是資深大律師，本身是律師的楊美琪於上月才在高院獲批准轉任大律師。大律師郭憬憲指出，此職位一向由經驗豐富的人晉升，楊任職律師多年，訟辯能力高，而她日後如何處理檢控和投訴有待觀察。

大律師蘇俊文：料不久獲委資深大律師

大律師蘇俊文則指，由非資深大律師出任此職做法算罕見，但沒相關規定，正如1997年出任律政司長的梁愛詩原是律師；而且副刑事檢控專員林穎茜去年轉任大律師，今年迅速成為資深大律師，加上政府擬修訂法律執業者條例，讓非大律師的律政人員在符合資格下可獲委任為資深大律師，蘇推測楊或不久會獲委任為資深大律師。

相關字詞﹕刑事檢控專員 楊美琪 律政司

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