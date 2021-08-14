港聞

港聞二

魚檔防疫棄放共用抹巾 市民揀魚後摸冰「洗」手

【明報專訊】土瓜灣街市魚檔「華記鮮魚」有印尼進口冰鮮䱽魚驗出新冠病毒，昨早華記附近檔口的魚販指生意額與人流也少了一半，並指懷疑是印尼爆疫致冰鮮魚包裝沾病毒，大喊無辜。雖然土瓜灣街市魚檔已提高衛生意識，無放毛巾讓市民共用抹手，但有市民徒手揀魚後，用魚檔的冰塊及膠墊抹手。

專家籲勿摸魚：應消毒紙巾潔手

新冠病毒不怕冷只怕熱，於70℃環境下生存時間少於5分鐘，但可在4℃或以下生存數周。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議市民選購魚時應避免用手接觸，以及避免觸摸魚檔的毛巾、冰塊等，如曾觸碰魚類等，應立即用酒精或消毒紙巾清潔雙手。至於進食有否感染風險，他說如食物經徹底煮熟，不會透過進食傳播病毒。

口罩手套打孖戴 魚檔：來源地多冇得驚

在街市一樓的華記昨沒有營業，同層魚檔區域較冷清。在華記附近賣冰鮮魚的劉女士說：「都冇得驚咁多，來源地好多，出咗問題係攞貨嘅人、係魚欄嘅問題，唔係檔主嘅問題。好無辜呀，本身個人係安全㗎嘛」。她又說，據她了解華記的檔主有接種疫苗。

劉女士又說，土瓜灣街市「好唔好彩」，「已經盡量保護自己，口罩又戴兩個，手套又戴兩對！熱到出晒煙」。她又說，街市昨日少了一半人，生意亦減半，「平時人山人海㗎嘛」。

涉事街市人流減 魚檔生意大跌

賣鮮魚的蘇生說，昨人流少了三成，去年街市爆疫後，魚販更著重衛生，加上食衛署「巡得好勁」，無人敢不戴口罩或提供毛巾，「一見到要罰錢㗎」。

買冰鮮魚的市民中，不少人徒手揀魚，有人揀完隨即拿起魚檔的冰「洗」手。顏先生昨早也有徒手揀魚，他說自己是街市熟客，不會因有魚驗到新冠病毒而擔心，「我第一日都打咗針啦，自律咪得囉」。昨買了冰鮮䱽魚的余女士說，從新聞得知街市有魚驗到病毒，有點擔心。她說沒問魚檔冰鮮魚的來源地，自己一直有帶備私人毛巾及消毒酒精，從不用街市公用毛巾，也從不徒手摸魚。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎疫情 魚檔 土瓜灣 土瓜灣街市

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